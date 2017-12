Utsetter ny politireform i flere år: UP-sjefen jubler

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier Amundsen til avisa.

På direkte spørsmål om det er snakk om en utsettelse på måneder eller år, sier justisministeren at «vi snakker år».

Beslutningen påvirker altså ikke hoveddelen av den såkalte nærpolitireformen, som innebærer at antallet politidistrikt i Norge ble kuttet fra 27 til 12 1. januar 2016.

I lys av nærpolitireformen har imidlertid et regjeringsoppnevnt utvalg vurdert behovet for å endre dagens organisering av politiets særorganer, som Kripos, Utrykningspolitiet (UP) og Økokrim.

UP-sjefen jubler

Kuttene i antall politidistrikt har blitt møtt med stor skepsis fra tillitsvalgte i politiet. Forslaget om å begynne på enda en ny reform har derfor blitt møtt med kraftig motbør fra blant andre Kripos-sjef Ketil Haukaas, skattedirektør Hans Christian Holte og UP-sjef Runar Karlsen.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har foreslått å legge ned Utrykningspolitiet og Politiets Utlendingsenhet, samt slå sammen Kripos og Økokrim.

UP-sjef Runar Karlsen har tidligere uttalt at reformen kunne ført til flere dødsfall på veiene, og jubler derfor over beskjeden om at reformen nå er utsatt.

– Det høres ut som en veldig fornuftig beslutning. Det forslaget som utvalget har lagt frem hadde ført til en vesentlig dårlig innsats på hovedveiene i Norge, sier Karlsen.

Trenger tid

UP-sjefen mener det er viktig at de nye politidistriktene får noen år på seg, før man evaluerer hvilke arbeidsoppgaver de er i stand til å gjennomføre.

– Jeg har stilt spørsmål ved om det er behov for en omlegging når det gjelder UP. Vi har den beste utviklingen med tanke på drepte og hardt skadde på veiene i Europa de siste årene.

– Jeg tenker at det er liten grunn til å avvikle en ordning som fungerer så godt som den gjør i dag. Denne avgjørelsen om å legge denne anbefalingen bort, ser jeg veldig positivt på.