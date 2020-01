SJ Norge begynner nå å kjøre tog i Norge mandag 8. juni i stedet for søndag 7. juni.

Opprinnelig hadde de fått beskjed om å kjøre buss for tog i stor skala den dagen de skulle starte.

I juni i fjor vant de konkurransen om å kjøre tog på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen. Fram til i dag har det vært uklart om de måtte starte med buss for tog eller ei.

Blir tog for SJ Norge

Jernbanedirektoratet har etter samtaler med togoperatørene og Bane Nor, akseptert at trafikkstarten for SJ Norge blir flyttet til mandagen opplyser Hans Kristiansen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, til NRK.

– Glad for å ha funnet en løsning, sier Kristensen. Foto: Peder Bergholt / NRK

Opprinnelig var oppstart planlagt en dag tidligere, men dette ville falle midt i en stor arbeidshelg for Bane Nor der mye av togtrafikken erstattes med buss.

Vygruppen vil derfor stå for organiseringen av trafikken gjennom helgen fram til SJ Norge overtar mandag morgen opplyser Kristiansen.

SJ Norge «superhappy»

– Vi er kjempefornøyde med løsningen. Utgangspunktet var noe helt annet. Vi er rett og slett superhappy for å få kjøre tog, og ikke buss for tog første dagen, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge til NRK.

Nå blir det litt pomp og prakt på toget på den første offisielle turen fra Trondheim til Oslo mandag 8. juni jubler Nesteby i SJ Norge. Foto: Astri Husø / NRK

– Takk til Vygruppen som er sporty og tar hele helga med avviket før vi overtar. På denne måten bidrar de til en smidig overgang mellom gammel og ny togoperatør, sier Nesteby.

SJ Norge har hatt flere møter med Jernbanedirektoratet for å diskutere problemstillingen tidligere og bedt direktoratet kontakte Bane Nor for å endre dato for vedlikeholdsarbeidet uten å lykkes med det.

Så sent som i november i fjor avviste Bane Nor at det var mulig å flytte arbeidet så de fikk kjøre tog og ikke buss. Dette mente SJ Norge var svært uheldig.

Avvik hele helga for Vy

– Det er hyggelig å høre at SJ Norge synes vi er sporty, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

– Ønsker knirkefri overgang for tog kundene, sier Scholz. Foto: NSB

For Vy innebærer denne løsningen at de tar hele avviket helga før SJ Norge da overtar mandag morgen.

– Vi kjører da det alternative opplegget vårt gjennom hele helgen. I stedet for at SJ Norge overtar buss for tog løsning. Det blir å kjøre mye buss for tog. Men vi jobber for å få en så knirkefri overgang til ny togoperatør for kunder og SJ Norge som mulig avslutter Scholz.

Ba om hjelp

NRK skrev i forrige uke at SJ Norge måtte kjøre buss for tog oppstartsdagen. Og at de ba om hjelp hos samferdselsministeren før jul. I ett brev NRK fikk innsyn i ba de statsråden gripe inn for å få kjøre tog.

Fredag 17. januar var Bane Nor, Jernbanedirektoratet, SJ Norge og Vy tog i ett møte i Samferdselsdepartementet. Bane Nor fikk da ansvar for å jobbe fram en løsning med partene.

Løsning en dag før fristen

Direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet Hans Kristensen, sa i forrige uke at Bane Nor burde ha løst problemet for lenge siden etter innspill fra både Vy og direktoratet om at det var uheldig med arbeidshelg i sporet på oppstartsdato.

– Hva sier du nå?

– Nå ser vi fremover, og er veldig glad for at saken har funnet en løsning. Men som tidligere sagt, det burde ha vært løst på et tidligere tidspunkt av Bane Nor, sier Kristensen.​​​​​

Konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor, Bjørn Kristiansen, sier at de er glade for at aktørene sammen har kommet fram til en løsning, og at de ser frem til å ta imot SJ Norge når togselskapet overtar driften.

– Vi er glad for løsning, sier Kristiansen i Bane Nor. Foto: Astri Husø / NRK

Men kritikken om at løsningen burde kommet tidligere vil Bane Nor ikke kommentere i dag.

Vi spurte SJ Norge: Løsningen kommer først etter at dere ba samferdselsministeren før jul om å gripe inn for å få kjøre tog – hva synes dere om det?

– Resultatet ble bra, men for å unngå dette kunne kanskje partene ha snakket mer sammen før, på ett tidligere tidspunkt. Det har vært kontakt om dette siden før vi ble kåret til vinner. Det burde vært unødvendig å måtte løfte det inn i Samferdselsdepartementet for å få en løsning.

– Men vi bærer ikke nag. I dag er vi bare glade for at vi får kjøre tog første dagen, sier Nesteby til NRK.