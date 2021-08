Utrydningstruede tigere fikk koronavirus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene i Jakarta prøver å finne ut hvordan tigrene kan ha blitt smittet. Tigrene, som heter Tino (9) og Hari (12), ble testet for korona da de mistet appetitten og slet med å puste.

Da dyrene ble smittet, var dyrehagen allerede stengt som følge av restriksjoner. Heller ingen ansatte ved dyrehagen testet positivt i denne perioden, men smitten ble påført av mennesker, skriver Reuters.

I Indonesia har over 3.4 millioner mennesker vært smittet med koronaviruset, hvor 94.000 har dødd.

Kun 400 igjen

Sumatratigeren er kritisk utrydningstruet. Det anslås å kun være mindre enn 400 sumatratigre igjen i verden. I Indonesia kan man komme i fengsel dersom man blir tatt for å jakte på tigrene, ifølge WWF.

En av sumatratigerne som fikk påvist koronasmitte. Foto: Jakarta Capital City Government / Reuters

Direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet Carlos Gonçalo das Neves, er spesialisert innen villdyr.

Han sier at koronaviruset først og fremst er en infeksjon som sirkulerer blant mennesker. Smitte blant dyr er dermed unntakstilstanden, mener professoren.

Dette viser at det ikke bare er dyr som kan påføre mennesker skade, men at det samme gjelder for oss mennesker, mener professor Carlos Gonçalo das Neves.

– Det hadde vært utrolig alvorlig dersom et menneskevirus hadde drept og utslettet en art. Av og til er det ikke bare dyr som kan gi mennesker alvorlige problemer. Det motsatte kan også skje, sier Gonçalo das Neves.

Testet gris, sau og storfe

Da pandemien brøt ut, foregikk en internasjonal undersøkelse, for å se om produksjonsdyrene gris, sau og storfe kunne være mottakelig for smitte, opplyser Gonçalo das Neves.

Testene de tok viste at dyrene ikke kunne bli smittet av koronaviruset.

Direktør for Forskning og Internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos Gonçalo das Neves. Foto: Eivind Røhne / Veterinærinstituttet

– Katter kan bli smittet av koronaviruset, men de vil kun oppleve det som svak influensa, sier Gonçalo das Neves til NRK.

Hvordan katter kan bli smittet, mens griser ikke blir det, kan forklares gjennom genetikk og selve viruset, forklarer professoren:

– Viruset må koble seg til cellene. Man kan sammenligne det med en nøkkel som åpner en dør. Dersom koblingen er perfekt, blir man smittet. Noen arter er ikke tilpasset viruset, og kan dermed ikke motta det, sier han.

Hittil i dag har ingen dyr blitt smittet av koronaviruset Sars-Cov2 i Norge.

– Det er heller ingen tegn til at det vil skje per i dag, sier Gonçalo das Neves.

Slik ser sumatigrene ut når de er små. Foto: Antara Foto / Reuters

Virus kan mutere hos minken

Også minken er utsatt. Disse kan blir svært syke og dø. Dersom de blir smittet, ser ut til at de også kan bringe smitte videre.

Dette betyr at minken kan videreutvikle virus gjennom mutasjon.

Dersom viruset endrer seg, er det mulig at «nøkkelen» plutselig passer inn steder den tidligere ikke gjorde. Altså at andre dyr blir mottakelig for viruset.

I Danmark ble 1,5 millioner mink fordelt på 100 besetninger avlivet i 2020, i frykt for mutert virus.

I oktober 2020 besluttet regjeringen i Danmark å avlive mink i frykt for nye variasjoner av koronaviruset. Foto: Mette Mørk / Ritzau Scanpix / NTB

Et verre scenario ville være dersom viruset plutselig kunne smittet flere produksjonsdyr og ville arter, mener Veterinærinstituttet.

– Dette er ikke noe vi er veldig bekymret per i dag. Det er veldig få minker i Norge, og vi har gode biosikkerhets rutiner og overvåkningssystemer i Norge innen dyrehelse. Men vi følger selvfølgelig denne situasjonen nøye, sier Carlos das Neves.