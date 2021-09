Utredet ny oljeskatt i det skjulte

Flere Høyre-profiler foreslo før partiets landsmøte i vår å «gå gjennom og evaluere skatte – og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko.»

Men forslaget ble stemt ned.

En viktig og riktig beslutning, oppsummerte Høyre-nestleder og olje- og energiminister Tina Bru overfor NTB.

– Vi mener det vi har ment alltid: At rammevilkårene er bra som de er i dag, og at det gir en utvikling på sokkelen som vi er tjent med, sa hun.

Men bare to uker før valget la regjeringen i går kveld fram vidtrekkende endringer i oljeskatten: Etter 2022 må selskapene bære risikoen ved investeringer selv.

Utredet mens landsmøtet pågikk

Finansminister og Høyre-leder Jan Tore Sanner ble konfrontert med Høyre-landsmøtets standpunkt i Politisk kvarter på NRK i dag.

– Hvorfor mener Høyre dette er et dårlig forslag?

– Vi mener det er et godt forslag.

– Men Høyres landsmøte stemte ned et forslag om å se på oljeskatten så sent som i vår?

– Vi hadde en diskusjon på landsmøtet. Realiteten er at da satt Tina Bru og jeg og jobbet med et helt nytt skattesystem.

– Bak ryggen på landsmøtet..?

– Når vi kunne ikke gå ut med dette før, er det fordi det er børssensitiv informasjon.

– Men landsmøtet ditt har stemt det ned?

– Hvis du hadde lest det forslaget Unge Høyre la fram, ville du sett at det er litt annerledes enn det vi nå foreslår. Jeg argumenterte også mot det forslaget da det ble lagt fram, fordi det var et dårlig formulert forslag. Og vi var ikke på det tidspunktet ferdig med den utredningen vi holdt på med i Finansdepartementet.

– Hva vil du si til dem som stemte ned dette forslaget i vår og trodde de skulle gå til valg om to uker på at man ikke skal røre oljeskattregimet?

– Jeg tror de ser at det vi nå foreslår, gir forutsigbarhet for næringen. Olje- og gassnæringen er kjempeviktig for Norge.

Selskapene får risiko

Endringene regjeringen nå foreslår, innebærer at skattereglene blir mindre gunstig for næringen.

Mens staten i dagens system tar en større del av risikoen ved oljeinvesteringer enn i andre næringer, vil regjeringen nå la oljeselskapene selv ta risikoen.

– Skattesystemet vil bli nøytralt. En investering som er lønnsom før skatt, er også lønnsom etter skatt, sier Sanner.

Dette skaper forutsigbarhet for næringen og gir noe høyere skatteinntekter til fellesskapet fremover.

Sterke reaksjoner

Regjeringen skal nå legge fram en proposisjon for Stortinget, og forslaget skal deretter på høring.

Hvis det skulle bli et nytt flertall i valget 13. september, slik målingene nå tyder på, vil spørsmålet om et nytt oljeskattregime havne på de rødgrønnes partienes bord. På venstresiden er meningene sterkt sprikende i spørsmålet om oljeskatt.

Det er de også på borgerlig side. Forslaget fra Sanner fikk umiddelbart hard kritikk fra Fremskrittspartiet, som mener det setter viktige oljejobber i fare.

Frp-leder Sylvi Listhaug truet med å felle regjeringen.

– Det kommer ikke til å bli budsjett med Frp der dette er en del av det. Så dette er en ekskremt viktig sak, sa hun til NRK i går.

Men Sanner slår fast at forslaget et «godt utredet» og «godt tilpasset næringen».

I bransjen var reaksjonene forsiktige i går.

Equnior sa selskapet trenger mer tid til å sette seg inn i forslaget. Det samme var budskapet fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som beskriver endringene som «omfattende».