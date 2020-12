Utnyttet korona-støtteordningen: Svindlet til seg over 5 millioner kroner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I perioden fra mai til september i år klarte mannen, ved å utnytte de tillitsbaserte støtteordningene etter covid-19-pandemien, å lure til seg over 5 millioner kroner.

Da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett denne uken la han alle kortene på bordet, og ble dømt til 3 år og seks måneder i fengsel.

«Det er ikke tvilsomt at siktedes hovedformål med å bedrageriene, var å oppnå egen økonomisk vinning, og dette gjennom bruk av tillitsbaserte automatiserte dataløsninger som var opprettet for raskt å kunne utbetale ytelser til selskaper og personer som led økonomisk under covid-19 pandemien», står det i dommen.

Fortsatte etter pågripelsen

Bedrageriet gikk ut på at mannen leverte inn søknader for foretak med stort omsetningsfall, uten at selskapet hans oppfylte disse kravene.

Ifølge dommen ble det også opprettet falske ansettelsesforhold i siktedes selskaper. Det ble deretter krevd lønn for disse ikke-eksisterende ansatte.

Bedrageriet ble først oppdaget 25. juni. Mannen i 20-årene ble pågrepet og siktet av politiet og la kortene på bordet.

Men bedrageriene var ikke over. I den ferske dommen fra Oslo tingrett står det at mannen fortsatte å lure til seg penger etter at han ble løslatt.

Den 23. september i år ble mannen pågrepet på nytt og varetektsfengslet. Da rettssaken mot ham gikk denne uken erkjente han bedrageriene. Mannen ble også dømt til å betale tilbake pengene han fikk utbetalt.

«Siktedes valg og handlinger i denne forbindelse, viser etter rettens syn at siktede har hatt en fullstendig manglende respekt for straffereglene som er ment å beskytte de utpreget tillitsbaserte støtteordningene», står det i den ferske dommen.

NRK har ikke lykkes i å få tak i mannens forsvarer.