Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utenlandske investorer for femte kvartal på rad selger norske aksjer for større beløp enn de kjøper for.

I løpet av tredje kvartal nettosolgte utlendingene aksjer for 8029 millioner kroner. De siste fem kvartalene har utenlandske aksjonærer til sammen trukket ut overkant av 64 milliarder kroner fra det norske aksjemarkedet.

– Har ikke hatt så mange kvartaler på rad med nettosalg

– Når en ser på utlendingers nettokjøp så er det helt klart at vi har en ny trend. Vi har ikke i nyere tid hatt så mange kvartaler på rad med nettosalg, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / n652996

Tidsserien som SSB-tallene fremkommer i, går tilbake til 2012.

Det hører med til historien at i kvartalene før nettosalgene startet etter sommeren i fjor, ble det nettokjøpt børsnoterte aksjer for langt større beløp enn det som nå er trukket ut av det norske aksjemarkedet.

Utlendingers nettokjøp/salg på Oslo Børs (millioner) 2022 Q1 3229 2022 Q2 90471 2022 Q3 -12106 2022 Q4 -13805 2023 Q1 -9059 2023 Q2 -21675 2023 Q3 -8029 Kilde: SSB tabell 09445. VPS-registrerte verdipapirer

Ved utgangen av tredje kvartal eide utenlandske investorer børsnoterte aksjer for 1597 milliarder kroner, tilsvarende rundt 40 prosent av den samlede verdien av selskapene notert på Oslo Børs, ifølge SSB.

Utenlandske investeringer i norske aksjer økte kraftig mot slutten av 2020 og i tiden frem til i fjor sommer. Pengestrømmene kan trolig ha sammenheng med kraftig økte olje- og gasspriser i perioden.

Har ikke analysert betydningen for krona

– Det er interessant å se på om nettosalgene kan påvirke valutaen. Kronen har jo vært svak i det siste. Men i andre kvartal 2022 da utlendingene kjøpte massivt var også kronen svak, sier Næss.

Han har laget en graf til NRK som viser utviklingen i kronekursen og utlendingers nettokjøp av kroner over tid. Men en klar sammenheng i utviklingen mellom de to er ikke så lett å få øye på.

– Grafen gir ikke noe entydig svar, sier han.

Norges Bank har ingen kommentar til hvorvidt utlendingers nettosalg av aksjer kan ha hatt vesentlig betydning for utviklingen i kronekursen i tredje kvartal.

Etter det NRK forstår har sentralbanken heller ikke gjort analyser på nettosalgenes eventuelle betydning for krona isolert.