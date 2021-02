Utleier var 55.000 i leieinntekter fra å miste 2 millioner i koronastøtte

I Oslos mest attraktive boligstrøk er det tett med utleieleiligheter. Men færre turister, studenter og arbeidsinnvandrer gjør det vanskelig å leie ut eiendom.

Derfor har regjeringen åpnet opp for at eiendomsbransjen kan få koronastøtte.

Én av de større mottakerne innen eiendomsbransjen er Bjørvika Apartments. Selskapet har hittil hatt rett på over 14 millioner kroner i koronastøtte, og har 40 ansatte.

Selskapet fremleier eiendom. Det vil si at 9 av 10 leiligheter som leies ut, eies av andre selskaper. Apartments Invest i samme konsern eier resten på rundt 30 leiligheter, og har ikke mottatt direkte koronastøtte.

Daglig leder Ole Henrik Engen er uenig i at selskapet driver med utleie eller at de fremleier eiendom. Les hele hans svar lenger ned i saken.

Akkurat innenfor ordningen

Bjørvika Apartments får koronastøtte for å dekke faste kostnader som leien videre til eierne av leilighetene.

Men det skal lite til for å falle ut av ordningen. Alle bedrifter som har mindre inntektsfall enn 30 prosent mister nemlig retten til statsstøtte. Grensen er absolutt.

Bjørvika Apartments mistet mye inntekter under den første store nedstengingen i fjor vår. Ifølge Engen var snittprisen for leilighetene i porteføljen 30 prosent lavere i 2020 enn i 2019.

Da september og oktober kom, falt inntektene med 30,3 prosent. I november og desember var fallet på 33 prosent, ifølge Brønnøysundregistrene.

I høst hadde selskapet akkurat mistet nok inntekter til å få koronastøtte.

Hvis inntektsfallet bare var 55.000 kroner eller 0,34 prosentpoeng mindre i september og oktober, ville selskapet gått glipp av 2 millioner kroner i koronastøtte, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

NRK snakket med BN Bank-direktør Endre Jo Reite i forrige uke, som mente koronastøtten kan føre til at utleiere tjener mer på å la leiligheter stå tomme enn å sette ned leieprisen.

– Tilfeldig

Daglig leder Ole Henrik Engen mener selskapet ikke hadde forutsetninger til å skjønne hvor nærme grensen inntektsfallet var, fordi regjeringen fortalte i november at koronastøtten også ville være mulig å søke for september til februar.

I den gamle ordningen, som løp ut i august, ble inntektsfallet justert med veksten til selskapet.

– Det var med andre ord tilfeldig at vi havnet under omsetningsgrensen for september og oktober ettersom reglene for beregning av omsetningsfall uten vekstfaktor først ble kjent for næringslivet på nyåret, skriver Engen i et svar til NRK.

Han viser også til at september og oktober var årets beste måneder med et belegg over 90 prosent.

Dyre Oslo-leiligheter

I tillegg til at prisene er skrudd ned med 30 prosent, har også Bjørvika Apartments hatt tomme leiligheter.

NRK har besøkt hjemmesiden til Bjørvika Apartments. Et søk 18. februar viser at 18 leiligheter er ledige for innflytting på dagen.

Det koster fra 689 kroner døgnet å leie en ettromsleilighet, mens en treromsleilighet koster 1.265 kroner i Oslo. Det gir en månedspris mellom 20.000 og 37.000 kroner.

– Våre priser er dessverre vesentlig lavere enn dette. Dere refererer her til prisene på vår webside hvor man kan booke online opp til 29 dager, men dette utgjør en relativt liten andel av våre bookinger, skriver Engen, og viser til at en normal booking er fra én til seks måneder, og fortsetter:

– Prisene i denne klart største delen av vårt marked er vesentlig lavere enn prisene for bookinger kortere enn 30 netter.

– Hvor mange leiligheter er ledige akkurat nå?

– På grunn av de nye utvidede reiserestriksjonene og nedstengte grenser, har vi ganske mange ledige leiligheter akkurat nå, skriver Engen, og viser til at kundene fra utlandet har forsvunnet på grunn av reiserestriksjonene til regjeringen.

– Hvordan ville det slått ut for leieinntektene fra Bjørvika Apartments til egne leiligheter i Apartments Invest dersom selskapet satte ned leien ytterligere og fikk leid ut flere leiligheter, istedenfor å komme under kompensasjonsordningen?

– Vi har redusert prisene betydelig, i snitt 30 prosent, og derved oppnådd et belegg i 2020 på nesten 80 prosent. Det er ikke tomme leiligheter som er hovedgrunnen til vårt omsetningsfall, men nettopp prisreduksjonene vi har gjennomført for å holde hjulene i gang, skriver Engen.

Dette svarer Bjørvika Apartments Ekspandér faktaboks Daglig leder i Bjørvika Apartments, Ole Henrik Engen, sier at selskapet har iverksatt flere tiltak for å klare seg gjennom krisen: Apartments Invest solgte i fjor unna 25 prosent av eiendommene for å støtte datterselskapet Bjørvika Apartments med penger, ifølge Engen.

Selskapet bestemte seg for å leie ut en tredjedel av leilighetsporteføljen til privatmarkedet på langtidskontrakten uten vanlig servicetilbud, ifølge Engen.

Selskapet har gjennomført tiltak for å rette seg mer mot innenlandske kunder, fordi 70 til 80 prosent av kundene ellers kommer fra utlandet, ifølge Engen. Han er uenig i at selskapet driver utleie, fremleie eller i det hele tatt er under eiendomsbransjen. Han skriver i en epost at selskapet «drifter» eiendom fra eksterne utleiere, og er i reiselivsbransjen. – Vi tilbyr midlertidige bosteder med et servicetilbud, hovedsakelig til internasjonale selskaper som leier inn ansatte fra utlandet, skriver han til NRK over e-post. Inntil mai i fjor fikk selskapet støtte som en bedrift som driver med «drift, utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom», men skiftet bransjekode til «leilighetshotell med utleie av eiendom» i slutten av april i fjor, ifølge Brønnøysundregistrene. – Bjørvika Apartments er ikke, og har aldri vært et eiendomsselskap. Vi faller mellom to stoler når det kommer til næringskode, det finnes ingen eksakt kode i dag som dekker vår virksomhet. Den mest presise betegnelsen for de vi driver med, er leilighetshotell, skriver Engen. Han skriver også: – På samme måte som en familiedrevet hotelloperatør som leier inn selve hotellbygget de driver hotellvirksomheten i, er Bjørvika Apartments et familiedrevet leilighetshotell som leier inn eiendommene hvor driften skjer. På samme måte som hotellet, tilbyr vi tjenester og et servicetilbud gjennom våre 40 ansatte. Forskjellen mellom oss og et hotell er at våre gjester bor noen uker eller måneder, fremfor noen dager som er det vanligste på hotellene. Vi er altså et fullverdig alternativ til hotell for de som skal bli litt lenger. Engen er også uenig i at Bjørvika Apartments har fått koronastøtte fordi leilighetene ikke er like lett å leie ut som før. – Dette er feil. Kompensasjonsstøtten utbetales fordi vi har hatt stort omsetningsfall som følge av restriksjonene regjeringen har innført for å takle koronapandemien, og som gjør at våre utenlandske kunder ikke kan reise til Norge. – Hvor viktig har kompensasjonsstøtten vært for Bjørvika Apartments? – Bjørvika Apartments har vært helt avhengig av kompensasjonsordningen for å overleve som bedrift. Vi er takknemlige for at norske politikere har lagt seg på samme linje som våre naboland, hvor de går inn med direkte støtte til bedrifter med stort omsetningsfall. – Hvor mange leiligheter er ledige akkurat nå? – På grunn av de nye utvidede reiserestriksjonene og nedstengte grenser, har vi ganske mange ledige leiligheter akkurat nå. Våre kunder, som altså hovedsakelig kommer fra utlandet, venter på igjen å kunne benytte seg av våre tjenester, men det lar seg ikke gjøre før det blir lettelser i reiserestriksjoner og grensene åpner igjen, noe vi tror og håper skjer veldig snart. – Hva vil du si til dem som mener at selskaper som dere bør sette ned leien eventuelt ytterligere for å begrense tapet? – I 2020 har vi i gjennomsnitt hatt cirka 30 prosent lavere priser, sammenlignet med 2019. Vi er avhengige av å dekke våre løpende driftskostnader. Det er derfor en grense for hvor mye vi kan redusere prisene. Hadde vi kuttet prisene enda mer, ville omsetningsfallet trolig blitt enda større, ettersom vi har klart å opprettholde et høyt belegg og leie ut de fleste leilighetene. – Tror du det ville vært enklere å få leid ut leilighetene med lavere leie? – Vi opererer i et marked hvor de fleste bookinger er på mellom en til seks måneder, og dette markedet er blitt svært negativt påvirket av regjerningens restriksjoner. Derfor vil en ytterligere reduksjon i prisene ikke nødvendigvis bedre situasjonen i og med at kundene våre ikke har mulighet til å bruke våre tjenester, noe vi håper endrer seg veldig snart. – Eiendomsmegler Nils Nordvik sier at man «bør leie ut litt rimeligere. Hvis du er edruelig får du likevel inntekt uten å belaste samfunnet.» Kunne Bjørvika Apartments unngått å havne under kompensasjonsordningen ved å sette ned leien? – Våre priser er redusert betydelig, derfor har vi klart å leie ut de fleste leilighetene. Vi har gjennomført en stor omstilling. Til tross for at 70 til 80 prosent av vårt kundegrunnlag normalt er utenlandske gjester, har vi oppnådd nærmere 80 prosent belegg i 2020. Sammenlignet har vi i et normalår cirka 85 til 90 prosent belegg. – Har selskapet forsøkt å begrense inntektsfallet på tross av at man kunne risikere å havne utenfor kompensasjonsordningen? – De ansatte i Bjørvika Apartments har jobbet hardt og stått på siden mars i fjor for å øke inntektene og redusere kostnadene, og gjort alt i vår makt for å redde bedriften. Først på nyåret forsto vi til vår store overraskelse at Stortinget ikke videreførte vekstfaktoren i kompensasjonsordningen. Vi mener dette er en dårlig politikk fordi man da i realiteten nedprioriterer vekstbedriftene i Norge, som er de som skaper framtidens arbeidsplasser. – Bjørvika Apartments har 40 ansatte. Hva ville skjedd med arbeidsplassene om dere ikke fikk støtte? – Hadde Bjørvika Apartments ikke fått støtte, ville alternativet høyst sannsynlig vært tap av cirka 40 arbeidsplasser bygd opp over mange år, samt at norsk næringsliv ville mistet et viktig tilbud. – Ap er redd for at aktører bevisst kan balansere inntektsfallet på grensen på 30 prosent for å komme under kompensasjonsordningen istedenfor å sette ned leieprisen. Ønsker du å kommentere det? – Dette har i hvert fall aldri vært en problemstilling hos oss. Vi har som sagt satt ned leieprisen med 30 prosent. Jeg tror ikke Ap forstår hvilken situasjon reiselivet nå befinner seg i. Reiselivsbransjen er helt avhengig av den støtten som har vært til nå for å holde hodet over vann. – Hva vil du si til politikere som nå ønsker å ta vekk selskaper innen eiendom fra kompensasjonsordningen? – Bjørvika Apartments er ikke et eiendomsselskap, men et driftsselskap innenfor reiseliv. Det er mange nyanser innen eiendom, de ulike selskapene er i forskjellige situasjoner og kan være rammet på ulike måter. Håpet er at politikerne forstår de utfordringene svært mange bedrifter og arbeidsgivere står overfor, og setter seg grundig inn i konsekvenser før beslutninger fattes.

Megler: – Bør leie ut litt billigere

Formålet med kompensasjonsordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs. Eiendomsmegler Nils Nordvik mener statsstøtte til eiendomsbransjen generelt bommer på målet.

– Jeg tror ikke eiendomsbransjen innen utleie vil lide. Det er klart det lønner seg å ha bolig. Jeg tror ikke utleiere av bolig går konkurs, sier han til NRK.

Han viser at selskaper som risikerer å gå konkurs normalt har lite egenkapital. Et eksempel han trekker frem i andre enden er utelivsbransjen, som gjerne ikke har andre verdier enn møbler, alkohol og kassekreditt.

– Det er andre bransjer som trenger de pengene. Hvis du ser utelivsbransjen, så må de stenge. Det er helt nedstengt. Derimot har eiendomsmarkedet gått hele tiden, prisene går oppover, det er lav rente, sier Nordvik.

KRITISK TIL KORONASTØTTE: Eiendomsmegler Nils Nordvik mener utleiere kan få leid ut attraktive boliger om leien settes ned. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Den viktigste egenkapitalen til utleiere er som regel boligene. Ifølge Eiendom Norge steg verdien av boliger i Norge med nesten 9 prosent i snitt i fjor. Det betyr at utleieselskaper- og konsern kunne få koronastøtte samtidig som egenkapitalen ble sterkere.

– Hvis du ikke får leid ut til 1.200 i døgnet, hva bør du gjøre?

– Man bør leie ut litt billigere. Hvis du er edruelig, får du likevel inntekt uten å belaste samfunnet, sier Nordvik.

Ap ber regjeringen rydde opp

Boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen mener også ordningen kommer skjevt ut når utleiere får støtte.

Hun frykter at enkelte selskaper balanserer på grensen for støtte, og derfor lar være å leie ut til redusert pris.

– Ordningen skal ha legitimitet i folket. Folk mener det er feil, men regjeringen vil ikke gjøre noe. Det er regjeringens ansvar å finne løsninger og å se på handlingsrom for å tette smutthull, sier hun til NRK.

Boligpolitisk talsperson i Ap, Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Bernt Sønvisen

– Mange hoteller får støtte på samme grunnlag. Hva er forskjellen på hoteller og andre utleiere?

– Hvis du har krav på kompensasjon, skal du få den. Men utleiere som heller lar leiligheter stå tomme enn å sette ned prisen, utnytter systemet, sier Gåsemyr Staalesen.

Arbeiderpartiet fremmet sammen med Senterpartiet et forslag i Stortinget om at selskaper som er illojale overfor kompensasjonsordningen, skal betale tilbake støtte. Forslaget ble nedstemt denne uken.

Slik har NRK jobbet Ekspandér faktaboks NRK har gjennomgått et titalls selskaper som har søkt kompensasjon som næringsvirksomhet under ulike eiendomsbransjer. En overvekt av selskapene driver ikke med ordinær utleie av leiligheter, men opererer i bransjer som kan være rammet av svikt av turister eller bedrifter som vil leie. Selskaper som NRK har ringt, bekrefter at omsetningen har falt fordi eiendom står uten leietaker. Enkelte er hovedsakelig avhengig av arbeidsinnvandrere og har derfor tomme utleieenheter nå, mens andre er rammet av mindre turisme eller bedriftsleie. NRK har også vært i kontakt med større profesjonelle utleiere som ikke vil snakke med media, og ettergått årsregnskaper, konsernstruktur og tinglysninger i eiendomsregisteret. Én utleier la på røret da NRKs journalist stilte spørsmål om koronastøtten. En annen lovte å ringe opp igjen, men NRK har hverken blitt oppringt eller lyktes med å få besvart spørsmål over e-post. Selskapene vil for eksempel ikke svare på om de har fått koronastøtte for renten på boliglånet. Koronastøtten kan dekke inntil 9 prosent årlig rente. Innsynet i hvem som får statsstøtte gir ikke mulighet til å se hvilke kostnader som blir refundert. Næringsminister Iselin Nybø (V) forteller at regjeringen hele tiden vurderer om mer informasjon kan slippes.

Nybø vil ikke ramme reiseliv

SV har gått hakket lenger, og ble nedstemt tirsdag da partiet foreslo å fjerne hele boligsektoren fra kompensasjonsordningen.

Men hvem som i så fall fortsatt skulle fått penger, er vanskelig å finne ut av. Sekkebetegnelsene på boligsektoren i kompensasjonsordningen er vage.

Omfanget av hvor mange utleiere som får koronastøtte er derfor usikkert. Like bedrifter kan offisielt drive innen ulike bransjer, mens ulike bedrifter kan også drive innen samme bransje.

Nybø mener opposisjonens forslag om «opprydding» teoretisk er mulig, men kan skape forskjellsbehandling.

– Hvis du tar ut dem som leier ut fast eiendom fordi du vil ramme noen som leier ut i Oslo, må du ta ut dem som leier ut i Lofoten, i Midt-Norge og de som driver innen reisevirksomheter og nå ikke har mulighet til å leie ut, sier hun til NRK.

VANSKELIG Å ENDRE STØTTEORDNING: Næringsminister Iselin Nybø (V) er opptatt av å ha en rask og effektiv ordning for koronastøtte. Den må være automatisert hvis tusenvis av søknader skal behandles i timen. Ordningen vil bli tregere om søknadene må behandles manuelt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dagens Næringsliv omtalte først at Bjørvika Apartments hadde fått over 14 millioner i koronastøtte.