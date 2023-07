Utleiekostnadene går til værs: – Skatten må ned

– Den utløsende årsaken har vært den siste tidens rentepåslag, og selvfølgelig tyngre beskatning av sekundærboliger.

Odd Arne Markegård er en av mange utleiere som enten har eller vurderer å sette opp leieprisen på sine utleieboliger. Siste året har leieprisen gått opp 7 prosent, og i Oslo 11,9 prosent.

En kombinasjon av økte renter, prisøkning og økt skattlegging gjør at boligkostnaden har steget vesentlig. Såpass mye at flere vurder at det ikke lenger lønner seg å leie ut.

Frykter svartebørs for utleieboliger

– Når vi struper både muligheten og lønnsomheten i å investere i utleie ved å øke formuesbeskatningen til 100 prosent, og på toppen av det har de økte prisene og rentene, da går ikke regnestykket opp.

Det sier Stian Carlsen, administrerende direktør i utleiefirmaet Utleiemegleren.

De aller fleste boenheter som leies ut er såkalte sekundærboliger, altså boliger eier ikke selv bor i. Mens man på primærboliger må skatte 25 prosent av boligens verdi i formuesskatt, er satsen på sekundærboliger 100 prosent av boligens verdi.

Utleiemeglerens Stian Carlsen frykter et ikke-fungerende leiemarked i fremtiden. Foto: Utleiemegleren / Utleiemegleren

Siden 2019 har andelen sekundærboliger i Oslo falt fra 17,5 til 15,1 prosent. I samme periode har verdsettelsen av sekundærboliger økt fra 90 til 100 prosent.

I 2015 var bare 60 prosent av boligverdien regnet som formue.

– I det private leiemarkedet så hører vi at det er budrunder, og man skal ikke lenger enn til Sverige hvor man har fått skrekkeksempler på at folk har betalt opp mot en million kroner under bordet, sier Carlsen.

Han frykter at kombinasjonen av økte priser og færre tilgjengelige leieboliger vil gi et svart marked hvor «kupping» av budrunder og penger under bordet blir den nye normalen.

Vil hindre spekulasjon

– Vi har gjort det mindre attraktivt å spekulere i sekundærbolig. Det er best at folk eier boligen de bor i.

Siri Gåsemyr Staalesen er boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun mener det å hindre boligspekulasjon er viktig for å sørge for at folk kommer seg inn på boligmarkedet. Og hun har ikke tro på at å senke skatten vil hjelpe på leieprisene.

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) mener lavere skatt for utleiere ikke er riktig måte å sikre folk et sted å bo. Foto: Line Tomter

– Det blir ikke færre sekundærboliger av å øke skatten. Og jeg tror det er ekstremt naivt å se for seg at en person som har investert i en bolig hun ikke eier vil kutte i leia hvis skatten reduseres, sier Gåsemyr Staalesen.

Høyre ønsker ingen omfattende skatteendring, men medlem av finanskomiteen Helge Orten påpeker at dagens regjering har satt opp formuesskatten fra 0,85 til 1 prosent.

- Skattegrunnlaget var annerledes da vi satt i regjering, inkludert lavere sats på formuesskatt. Totalt sett kommer nok boligeiere og sekundærboligeiere bedre ut med oss enn dagens regjering

Som i andre skattesaker er Helge Orten (H) opptatt av å senke formuesskatten. Foto: Ksenia Novikova

Markegård har ikke planer om å selge unna riktig ennå, men tror ikke det kommer til å bli billigere for hverken utleiere eller leieboere med det første.

- Med økte rentekostnader, eiendomsbeskatning, seksjonsbeskatning, så spiser det veldig mye av overskuddet.