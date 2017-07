Det er travelt i avgangshallen på Oslo Lufthavn. Sommersesongen er i gang og køene ved innsjekkingsskrankene fylles opp. Det summer i forventning og glede, men for noen av dem som står her og ser frem til drømmeferien kan avslutningen på reisen bli riktig ubehagelig.

Økende problem

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet forteller at de måtte utstede 1500 nødpass til nordmenn i fjor. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det er faktisk et økende problem at nordmenn får problemer når de skal hjem igjen fra utenlandsferie fordi de ikke har med seg pass. Og i fjor så måtte vi utstede nødpass til 1500 nordmenn som ville hjem til Norge og ikke hadde med seg gyldig pass, forteller kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet.

Norge er blant de 27 landene i Schengensamarbeidet. Det betyr at man i teorien kan reise uten pass mellom disse landene. Men det er i teorien. For praksis er en ganske annen. Mange land har innført midlertidig grensekontroll og både flyplasser og flyselskap kan kreve at reisende har med seg gyldig identifikasjon. Men førerkort eller bankkort er ikke alltid tilstrekkelig.

Pass eneste gyldige identifikasjonsdokumentet

Et førerkort eller bankkort med bilde gir nemlig ikke noe bevis på statsborgerskap og er heller ikke nødvendigvis regnet som gyldig identifikasjon utenfor Norges grenser.

– Uansett om man reiser i Norden til Schengen eller utenfor Europa så er vår klare anbefaling at man tar med seg pass. Det er det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet som vi nordmenn har. Så ser vi at det er en del land som krever det som bevis for å kunne identifisere seg for å reise hjem, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Spania er feriefavoritten

Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet forteller at Spania er blant landene som nå krever pass før utreise. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ifølge Statistisk sentralbyrå gjennomførte nordmenn 1,3 millioner reiser til Spania i 2016, noe som gjør landet til det mest populære utenlandske reisemålet for oss nordmenn. Men det er også her flest har hatt problemer med å komme hjem fordi de ikke har hatt pass, eller hatt et utgått pass.

– Vi har sett en del tilfeller i noen land, kanskje særlig Spania, hvor du ikke kommer hjem til Norge uten pass. Og har du ikke da pass så blir det dyrt, det tar mye tid og helt sikkert mye irritasjon, sier Roll-Matthiesen

Du må ta regningen

Utenriksdepartementet kan utstede nødpass til nordmenn som ikke kommer hjem fordi passet mangler eller er for gammelt. Men det er ikke nødvendigvis en utenriksstasjon på ethvert reisemål nordmenn oppsøker. Reisen til nærmeste ambassade og kostnaden for nødpass må du i de aller fleste tilfeller selv betale. Utenriksdepartementet har derfor en klar oppfordring til nordmenn før de setter kursen mot det store utland:

– Ta med pass, sjekk at det er gyldig og husk gyldig reiseforsikring.