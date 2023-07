– Man blir litt som en kasteball mellom det norske og det svenske systemet, sier Tori Heitmann Jørgensen.

Hun holder på med en mastergrad i midtøstenstudier ved Lund universitet i Sverige.

I likhet med alle norske studenter som skal studere i et annet nordisk land over en lengre periode, var Jørgensen nødt til å melde flytting og folkeregistrere seg i Sverige.

Da mistet hun fastlegen sin i Norge.

– Jeg måtte dra hjem til Stavanger for å hente ut alle reseptene mine, men i og med at jeg ikke har fastlege i Stavanger lenger, fikk jeg ikke fornyet dem. Da måtte jeg kontakte det svenske systemet. Det har vært lange ventetider, forteller hun.

– Etter to år i Sverige har jeg fått resepter på medisinene jeg trenger i Sverige, fortsetter hun.

Nå er hun hjemme på sommerferie i Norge.

– Hva gjør du hvis du blir syk mens du er hjemme på ferie i Norge?

– Jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg antar det blir legevakten, svarer hun.

Tori Heitmann Jørgensen studerer i Sverige. Da hun meldte flytting til nabolandet, mistet hun samtidig fastlegen sin i Norge. Foto: Privat

Reseptbelagte medisiner

Tall fra Lånekassen viser at det var 2560 norske gradsstudenter i de nordiske landene skoleåret 2022/2023. Mange av dem har folkeregistrert seg i studielandet.

President i ANSA, Anna Handal Hellesnes, forteller at det er et problem at utenlandsstudenter i nordiske land mister fastlegen sin her hjemme.

– Vi får blant annet tilbakemeldinger om at det er vanskelig å hente ut reseptbelagte medisiner når studentene er hjemme i Norge om somrene og jobber, som veldig mange utenlandsstudenter gjør, sier hun.

ANSA-president Anne Handal Hellenes forteller at det er et problem at utenlandsstudenter i nordiske land mister fastlegen sin i Norge. Foto: ANSA

NRK har spurt Helse- og omsorgsdepartementet hvorfor ikke utenlandsstudentene kan beholde fastlegen sin i Norge.

Statssekretær Truls Vasvik svarer i en e-post at et av grunnprinsippene i fastlegeordningen er kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient.

– Det bidrar til god kvalitet i pasientoppfølgingen. Det vil derfor ha lite hensikt å gi dem som kun midlertidig oppholder seg i en kommune, rett til fastlege. Da er det bedre at fastlegeressursene benyttes av de som er bosatt i kommunen, skriver han.

Vil løse problemet

ANSA-presidenten mener fastlegeproblemet kan løses politisk. Hun viser til at Stortinget allerede har vedtatt at regjeringen skal utrede forslag om hvordan utenlandsstudenter kan ha deltidsjobb ved siden av studiene, uten å risikere å miste medlemskapet i folketrygden.

– Å miste fastlegen sin er enda en utfordring når man studerer i utlandet. Vi håper at forslaget som ligger hos regjeringen kommer opp på dagsorden igjen, og at det bidrar til at vi får en løsning på fastlegeutfordringen i Norden, sier hun.

Statssekretær Truls Vasvik skriver i en e-post at det er for tidlig å si konkret hva vedtaket vil innebære.

– Regjeringen jobber nå med saken, og vil komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt, skriver han.