Utenlandsstudentene får penger til psykisk helse etter NRK-sak

I desember satte NRK søkelyset på en økt bekymring knyttet til den psykiske helsen til medisinstudentene i Øst- og Sentral-Europa.

NRK fortalte blant annet at det lille hjelpeapparatet rundt studentene drukner i henvendelser fra studenter som sliter psykisk. Blant annet står sjømannspresten i regionen i saker som omhandler tvangsinnleggelser og studenter som ikke lenger ønsker å leve.

Åpner lommeboka

Minister for forskning- og høyere utdanning Iselin Nybø var først lunken til å strekke ut en hånd til studentene, men har etter NRKs reportasje og påfølgende møter med studentorganisasjonen ANSA bestemt seg for å åpne lommeboka, slik at utenlandsstudentene skal få et bedre psykisk helsetilbud.

Fra eget budsjett gir Nybø ANSA 760.000 kroner, slik at de kan drive arbeid rettet mot utenlandsstudenters psykiske helse.

– Jeg er glad for at NRK har løftet problemstillingen. Studenters psykiske helse er en stor utfordring. Vi har hatt en god dialog med ANSA og ser hva arbeidet de gjør har å si for norske studenter i utlandet.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Organisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA har tidligere fått avslag på søknad om midler til psykisk helsetilbud til studenter.

Midlene kommer fra potten «Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk» som deles ut til f.eks. studentsamskipnader av Helsedirektoratet

ANSA fikk nei med begrunnelse i at de ikke regnes som en studentsamskipnad

Gjennom NRKs reportasje og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble Kunnskapsdepartementet gjort oppmerksom på situasjonen for utenlandsstudentene

Midlene for 2018 er allerede delt ut. Derfor gir minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø de 760.000 ANSA søkte om fra eget budsjett.

Samtidig endrer Nybø regelverket, slik at ANSA regnes som en studensamskipnad, og organisasjonen kan dermed søke om penger til støtte på lik linje med andre studentsamskipnader i Norge

Saken ble også tatt opp i Stortinget, hvor Guri Melby i Venstre stilte spørsmål om Nybø ikke skulle gjøre mer for utenlandsstudentene.

– Hva har fått deg til å endre syn og dermed gi en ekstra pott med penger?

– Det er blant annet at NRK har løftet saken som førte til et møte med ANSA. Der illustrerte de hva de kunne få til med litt flere midler, det får de nå, og dermed får utenlandsstudentene et bedre tilbud.

ANSA jubler

Nybø endrer samtidig regelverket til at ANSA nå regnes som en studentsamskipnad. De kan dermed kan søke om midler fra støtteordringer på lik linje med studentsamskipnader som jobber opp mot studenter i Norge.

JUBLER: President i ANSA, Hanna Flood er fornøyd med den ekstra pengepotten som skal gå til å drifte en nettbasert psykologtjeneste. Foto: Kinza Ashraf

Blant annet vil studentorganisasjonen nå kunne videreutvikle og drifte psykologitjenesten på internett rettet mot norske studenter i utlandet. Tildelingen får president i ANSA, Hanna Flood til å juble:

– Vi er utrolig takknemlige for at statsråden sørger for at vi nå kan utvide vårt psykologitilbud på nett, et tilbud vi mener utgjør en direkte forskjell i studenters liv, sier Flood.

Flood understreker at studenter i Norge har et psykisk helsetilbud gjennom studentsamskipnadene, men at mange studiesteder i utlandet har et begrenset eller ikke-eksisterende tilbud.

– Derfor har vi utviklet et online psykologtilbud, slik at studentene har tilgang til en norsk psykolog uansett hvor de er i verden, sier Flood.