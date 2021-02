Sp, Ap, SV og Frp har i dag sittet i møter i et forsøk på å bli enige om et felles forslag om fergepriser.

På møtet deltar Kari Elisabeth Kaski (SV), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Bård Hoksrud (Frp) og Rigmor Aasrud (Ap).

Så langt har partene ikke kommet til enighet.

Sverre Myrli (Ap) Foto: Terje Heiestad

– Vi er blitt enige om å holde dialogen videre, og vi har to forslag som kommer til behandling i Stortinget i morgen, sier Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli til NRK.

Han forteller at de i løpet av kvelden vil forsøke å se om det er grunnlag for å ha et felles forslag som dermed da vil ha flertall i Stortinget på tirsdag.

Les mer: Nærmer seg hverandre om fergeprisene

Innstilt på å bli enige

Fergen mellom Herøy og Sandnessjøen er blant dem som vil kunne få lavere pris. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Til nå har de tre partiene, som har flertall på Stortinget, frontet tre ulike forslag.

Frp fikk ikke med seg de andre på å gjøre fergeturen gratis, men kom før helga med et forslag de håper at resten samler seg bak.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonal budsjett med en forpliktende plan for nedtrapping av fergepriser, på både riks- og fylkesveier».

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ga før helgen uttrykk overfor NRK at de ser positivt på det endrede Frp-forslaget.

Diskusjonen mellom de tre partiene har gjort at det ennå ikke er flertall for noe som helst.

– Det illustrerer hvor vanskelig det er å ta slike ting over bordet i en kriseforhandling, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Stortinget skal stemme over forslaget tirsdag denne uken.

Mener ansvaret ligger hos Frp og Ap

Sigbjørn Gjelsvik i Sp sier det vil være utrolig hvis et flertall på Stortinget ikke kan samle seg bak er krav på bedre og billigere fergetilbud i Norge.

– Vi har et forslag som går mye lenger som allerede ligger i Transportkomiteen, men man må i hvert fall kunne strekke seg. Vi har sagt at vi både kan stemme for Arbeiderpartiet og Frp sine forslag, bare vi sørger for å få flertall for å komme i gang, sier Gjelsvik til NRK.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Han forteller at det fremdeles ikke er enighet om noen tekst, men sier han syns ansvaret ligger tungt på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Transportpolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud var til stede under dagens forhandlinger, til tross for nestleder Sylvi Listhaugs utspill tidligere i februar, der hun ville ha slutt på forhandlinger med regjeringspartiene og den såkalte firerbanden.

Hoksrud mener dagens møte ikke er i strid med partiets nye linje, og sier at han var til stede fordi partiet ble bedt om å komme, og fordi de har et forslag de andre partiene har sett på.