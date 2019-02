Utelukker ikke at cyaniden er dumpet

Varebilen, en Mercedes Sprinter, ble stjålet fra Lørenskog stasjon. I helga gikk politiet ut med en etterlysning, etter at de ble kjent med at bilen inneholdt en beholder med det svært giftige stoffet cyanid.

Mandag morgen opplyser politiet at bilen fortsatt ikke er funnet. Det er heller ingen mistenkte.

Saken etterforskes fortsatt som et grovt tyveri, og politiet utelukker ikke at lasten er dumpet.

«Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet», skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ber fortsatt om tips i saken. Hvis noen ser bilen, ber de om å bli kontaktet på nødnummer 112.

Eieren avhørt

Politidirektoratet, Kripos, PST, Tolletaten og helsemyndighetene er varslet.

Øst politidistrikt har satt inn store etterforskingsressurser for å finne bilen. Bilen tilhører et budbilfirma på Romerike, og eieren er avhørt.

Eieren har foreløpig ikke villet kommentere saken overfor NRK, men sa til Dagbladet i helga at cyaniden var rutinemessig pakket inn i en plastpall, og at beholderen sto ulåst.

– Jeg har ingen grunn til å tro at dette er noe annet enn et vanlig biltyveri, sa han.

Det er fortsatt ikke kjent hvor lasten skulle eller hvorfor varebilen sto forlatt på parkeringsplassen.

Politiet etterlyser en Mercedes Sprinter som ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344. Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

Skulle til sykehus

Innkjøpsdirektør for legemidler for alle de norske helseforetakene, Bente Hayes, sa til NRK søndag at reglene for frakt og oppbevaring trolig er brutt.

Lasten med legemidler ble trolig hentet hos en leverandør i Sverige, og skulle til flere norske sykehus.

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit og har rødt lokk, ifølge politiet. Det er usikkert om den er merket.

Cyanid er et ekstremt giftig stoff som finnes som gass, væske og pulver. Det kan være dødelig, og kan brukes til å utvikle det enda farligere stoffet blåsyre.

Bilen som ble stjålet var en Mercedes Sprinter 2018-modell med registreringsnummeret CV 88344. Den er sølvfarget og har ingen spesiell merking.