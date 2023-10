– Vi må gjere tydeleg for alle kva som er rett og kva som er gale. Kva rettar ein har. Utan det på plass, er eg redd for at vi vil skape meir utryggleik som vil gå utover både elevar og lærarar, seier leiar for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til Politisk kvarter.

Det var i mars i år at regjeringa la fram forslaget sitt om at lærarar skal få ein lovfesta rett til å gripe inn fysisk overfor elevar «for å hindre skade på personar eller eigedom».

No har lovforslaget vore ute på høyring.

Men Utdanningsforbundet, som organiserer over 190.000 lærarar og leiarar, er ikkje fornøgd.

Handal kallar lovforslaget «utilstrekkeleg», og meiner forslaget fell litt mellom to stolar, mellom det å vere meir overordna og å vere meir detaljert.

I høyringssvaret til kunnskapsdepartementet skriv forbundet mellom anna:

«Utdanningsforbundet støttar intensjonen som ligg til grunn for forslaget til lovendring, men kan ikkje støtte departementsforslaget slik det ligg føre no».

Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: NRK

– Merkar at vald og truslar i skulen aukar

Vald i skulen er eit aukande problem i Noreg, ifølgje fleire rapportar. Og Handal understrekar at mange lærarar synest det er vanskeleg å gripe inn.

– Dei ønskjer i utgangspunktet ikkje å bruke fysisk vald, men ser at det kan vere nødvendig. Då må vi ha ekstremt gode rutinar på plass, understrekar han.

Utdanningsnytt skriv at det i 2022 kom inn over 20.000 avviksmeldingar om vald, truslar og krenkingar mot tilsette i skulane i Noregs 20 største kommunar.

– Eg trur veldig mange av oss merke at vald og truslar i skulen aukar og at medlemmene våre er i situasjonar der dei erkjenner at det er nødvendig å gripe inn med fysisk makt for å hindre skade, seier Handal.

– Men viss vi skal gjere det, så må vi vere trygge på at våre eigne arbeidsrettslege rettar ikkje kjem på spel.

Vil vere open for endringar

Kunnskapsminister Tonje Brenna seier at ho er open for endringar no som høyringsrunden er over.

– Eg er veldig glad for at Utdanningsforbundet og veldig mange andre har komme med tilbakemeldingane sine, seier ho i Politisk kvarter.

– Det at det finst ein terskel for når ein lærar kan gripe inn overfor ein elev, det trur eg er klokt. At fleire lærarar etterlyser fleire reglar for når du kan leige ein elev ut av klasserommet eller fjerne ein elev som forstyrrar undervisninga, det skjønner eg ønsket om, kommenterer ho.

– Men så er dette ganske vanskeleg å skrive i lovs form, så no skal vi lese alle høyringsforslaga vi har fått og sjå kva vi kan gjere for å gjere det tydeleg i regelverket, seier Brenna.