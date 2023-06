Utbytterekord for staten – lønnsfest for flere ledere

Den norske stat har et direkte eierskap i 69 små og store selskaper. Og i 2022 kastet eierskapet virkelig av seg. Det viser tall fra Statens eierrapport, som NRK har fått tilgang til.

Utbyttet på drøye 112 milliarder kroner er nesten dobbelt så stort som de 59 milliardene i utbytte for 2021, framgår det av rapporten som blir presentert i dag.

– Utbyttene er betydelige og kommer hele samfunnet til gode. Midlene gjør det mulig blant annet å investere i det norske velferdssamfunnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NRK.

KLIMARAPPORTERING: Stadig flere selskaper kartlegger nå sine klimautslipp til næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Ved årsslutt 2022 var verdien av statens eierandeler i selskapene på 1450 milliarder kroner. Olje- og gassgiganten Equinor står alene for mer enn halvparten, nemlig 768 milliarder kroner.

Samlet har verdien av statens eierskap økt med 271 milliarder kroner bare siden 2021.

Nøkkeltall om statens eierskap Ekspander/minimer faktaboks Verdien av statens eierandeler var 1450 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. De 69 selskapene der staten har eierandeler, har til sammen 332.821 ansatte.

Utbyttet til staten er foreløpig beregnet til 112,2 milliarder kroner, mot 58,6 milliarder kroner 2021.

Det totale klimautslippet for de 60 selskapene som har rapportert om dette, var om lag 495 millioner tonn co2-ekvivalenter. Det er noe ned fra 2021 da tallet var 500. Men i 2021 var det bare 42 selskaper som klimarapporterte.

I gjennomsnitt er det 47 prosent eiervalgte, kvinnelige styremedlemmer i de statlige selskapene. Når man tar med styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er tallet 45 prosent. I 2021 var dette tallet 46 prosent.

Andelen kvinnelige styreledere er på 42 prosent, mot 41 prosent i 2021. Andelen kvinnelige administrerende direktører i de statlige selskapene er på 33 prosent, ned fra 34 prosent i 2021.

Jubelår for sjefene

En kikk på noen av de største og mest kjente statseide selskapene viser at mange toppsjefer fikk seg et solid lønnshopp i fjor.

Det gjelder ikke minst Equinor-sjef Anders Opedal. Han mottok i fjor en samlet godtgjørelse på nesten 19,6 millioner kroner, et hopp på 10,9 prosent sammenlignet med 2021.

Men den aller største økningen i fjor fikk Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. Ifølge rapporten kunne hun i fjor innkassere 15,7 millioner kroner i samlet godtgjørelse, en oppgang på 28,5 prosent sammenlignet med 2021.

Her er noen andre eksempler:

Nammo-sjef Morten Brandtzæg økte sin totale godtgjørelse med 11,7 prosent i fjor, til totalt vel 11 millioner kroner.

økte sin totale godtgjørelse med 11,7 prosent i fjor, til totalt vel 11 millioner kroner. Telenor-sjef Sigve Brekke hadde totalt 16,3 millioner i samlet godtgjørelse i 2022, 7,7 prosent mer enn året før.

hadde totalt 16,3 millioner i samlet godtgjørelse i 2022, 7,7 prosent mer enn året før. DNB-sjef Kjerstin Braathen er blant de aller best betalte lederne i de statseide selskapene. Hun tjente i fjor 15,4 millioner, en mer beskjeden oppgang på 2,7 prosent fra året før.

er blant de aller best betalte lederne i de statseide selskapene. Hun tjente i fjor 15,4 millioner, en mer beskjeden oppgang på 2,7 prosent fra året før. Også toppsjefen i Kongsberg-gruppen, Geir Håøy , og Aker Solutions, Kjetel Digre , tjente godt over 11 millioner kroner i fjor.

, og Aker Solutions, , tjente godt over 11 millioner kroner i fjor. Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk en samlet godtgjørelse på rett i underkant av 10 millioner kroner i fjor, en oppgang på 4,4 prosent sammenlignet med året før.

fikk en samlet godtgjørelse på rett i underkant av 10 millioner kroner i fjor, en oppgang på 4,4 prosent sammenlignet med året før. Posten Norge-sjef Tone Willes godtgjørelse kom på 6,4 millioner, 3,4 prosent opp fra året før.

I betegnelsen «samlet godtgjørelse» i oversikten fra Næringsdepartementet, inngår fastlønn, opptjent bonus, såkalte langtidsinsentivordninger, annen godtgjørelse og pensjonskostnader.

Tallene som omtales her, har vært kjent tidligere, gjennom selskapenes egen rapportering.

Vestre om lederlønn: – Spennende

Næringsminister Jan Christian Vestre sier eierrapporten viser at de administrerende direktørene i gjennomsnitt har hatt en noe lavere lønnsvekst enn snittet av befolkningen hadde i 2022.

Statsråden understreker at når man regner ut snittet av samlede godtgjørelser målt i kroner og øre, hadde sjefene en lønnsvekst på 3,3 prosent. Til sammenligning var lønnsveksten for folk flest på 4,3 prosent i fjor.

EIERSKAP: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Det synes jeg er spennende å se, for vi har vært opptatt av nettopp moderasjon i lederlønningene.

– Men enkelte av lederne har jo en langt høyere lønnsvekst enn vanlige lønnsmottakere. Hvordan forklarer du det?

– Noen selskaper ligger over gjennomsnittlig lønnsvekst, og andre selskaper ligger under gjennomsnittlig lønnsvekst. Så i sum har veksten i godtgjørelse til lederne vært lavere enn for folk i Norge, sier han.

– Hydro-sjefen økte sin lønn med 28 prosent i fjor. Equinor-sjefen med 11 prosent. Hva tenker du om det?

– Som sagt, noen selskaper går opp, og noen selskaper går ned, og det er ulike begrunnelser for at selskapene har tatt de beslutningene, sier Vestre.

Nye regler

Næringsministeren viser til at regjeringen like før jul i fjor fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel.

De nye reglene slår fast at det som betales ut i lønn, bonus og opsjoner, skal være «konkurransedyktig, men ikke lønnsledende». Også grensen for maksimal oppnåelig bonus er strammet inn for noen av selskapene.

I tillegg må styrene framover gi en konkret en begrunnelse dersom ledere får høyere lønnsvekst enn øvrige ansatte, enten det er i prosent eller kroner.

– Men dette vil først skje fra neste år?

– Dette er retningslinjer som selskapene skal implementere i løpet av inneværende år, og som vi da forhåpentligvis vil se effekten av fra og med neste år og utover.

– Så neste år må sjefen i Equinor eller sjefen i Hydro, forklare overfor offentligheten og deg hvorfor de eventuelt får høyere lønnsvekst enn andre?

– Det er styret som fastsetter lønnen til lederne, men som eier har vi klare forventninger om at de ikke skal være lønnsledende. Hvis en da gir administrerende direktør høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet i organisasjonen, så må det begrunnes særskilt. Det håper vi at bidrar til større bevissthet, sier han.

Klimarapportering

Vestre er særlig glad for måten regjeringens forventninger om bedre klimarapportering er fulgt opp på.

– Nå rapporterer 60 av 69 selskaper på sine direkte og indirekte utslipp. Dette er et steg i riktig retning, men utslippene må også ned. Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for den langsiktige verdiskapingen i selskapene, sier han.

– Men klimautslippene pågår jo uavhengig av at flere selskaper nå rapporterer til deg?

– Ja, og de statseide selskapene står for om lag ti ganger så store utslipp som det Norge gjør. Med eierskapsmeldingen er vi det første land i verden som forventer at selskapene også skal ha vitenskapsbaserte klimamål. Det vil si at de må ha mål, tiltak og planer som faktisk tar dem til netto null. Det vil få betydning for investeringer og prioriteringer, sier Vestre.

– Hva er hensikten med å rapportere om klimautslipp hvis man ikke samtidig sørger for at de går ned?

– Utslippene skal ned, og flere av selskapene som rapporterer viser til utslippsreduksjoner. Det er jeg glad for. Men alle selskapene må vise til utslippsreduksjoner hvis vi skal klare halvannengradersmålet, sier han.