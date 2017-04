Ut mot Venstres surrogati-ja: – Barn er ikke noe man kan bestille

Venstres landsmøte har stemt for å tillate altruistisk surrogati, altså at det skal være mulig å stille opp som surrogatmor, men ikke mot betaling.

Med det blir partiet det første i Norge til å åpne for en form for surrogati.

– Det skal sitte langt inne å forby noen som virkelig har lyst på barn, og som har lyst til å hjelpe andre med å få barn, å gjøre det. Dette er folk som elsker barna sine over alt på jord og som vil gi dem en god oppvekst, og det burde de få muligheten til, sier Sveinung Rotevatn (V).

– Press på kvinner

Olaug Bollestad i KrF mener kvinnekroppen ikke skal være et middel for andre – uansett formål.

POSITIV: Venstres Sveinung Rotevatn er positiv til surrogati-vedtaket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det vil skape et press på kvinner om å tilfredsstille andre voksnes ønske om å få barn og det er overraskende at Venstre som har vært så opptatt av likestilling åpner for dette.

Hun frykter dette er første steg mot å tillate surrogati, og mener det blir svært vanskelig å sette grenser for hva som anses som betaling og ikke.

– For hva er en vennetjeneste og hva er betaling? Det er mange ansvarsforhold her som ikke er klargjort. Hovedprinsippet til KrF er at barn ikke er noe man kan bestille eller tvinge andre til å bære fram, sier hun.

Splittet Venstre

Et mindretall i programkomiteen ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men de vant ikke fram på landsmøtet i Ålesund. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, er en av dem.

– Dette bryter med noen av de mest grunnleggende følelsene vi har, med følelsene som knyttes mellom mor og barn, sier han, og legger til:

– Når man tillater frivillig ikke-kommersiell surrogati, bryter man opp prinsippet kvinnen som bærer fram barnet også er barnets mor, sier han.

UENIG: Terje Breivik i Venstre. Foto: Siv Sandvik / NRK

Også han er skeptisk til hvor grensene skal gå, og frykter det vil legge press på familie og venner til folk som sliter med å få barn.

– Hvor mange ferieturer kan jeg spandere på søsteren min som stiller edelt opp for et barn som jeg selv ikke er i stand til å få, før det blir kommersielt?

Venstres Sveinung Rotevatn tror surrogati kommer til å bli tillatt i Norge om ikke så altfor lenge.

– Hvor lett blir det å dra grensa mellom kommersiell og ikke-kommersiell surrogati?

– Det tror jeg skal gå helt fint, men det må gjøres et ordentlig arbeid før dette blir noe av i Norge.