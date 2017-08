Usikkerhet om antall HV-soldater: – Det blir en parodi

38 000 er antall soldater Heimevernet skal ha framover, ble det bestemt i langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i november i fjor.

Regjeringen påstod at dette tallet var nært det reelle antall soldater man hadde i Heimevernet på det tidspunktet, men Heimevernet mener selv at de har langt flere soldater.

Are Tomasgård, som sitter i arbeidsutvalget i Landsrådet i Heimevernet, mener usikkerheten om tall «ikke er til å leve med».

– Til det er sikkerhetssituasjonen for alvorlig. Det er noe som ikke stemmer her, noen har et forklaringsproblem. Nå må en faginstans sette seg ned og finne ut hvor mange HV-soldater vi har. For når vi overlater det til Forsvarsdepartementet blir det tydeligvis bare rot og surr, sier Tomasgård til NRK.

– Inntil nye oppdaterte tall basert på faglig kompetanse foreligger, forholder vi oss til hva HV- staben sier, melder Are Tomasgård, i arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet. Foto: Arne Sørenes / NRK

I mars oppgav Heimevernet at de hadde 41 026 oppkledde soldater. Denne uka sa HV-sjef, Tor Rune Raabye, at tallet er 40 583. Det kom fram i et intervju med Klassekampen der han truer med å gå av om han må gjennomføre det han anser som et kutt.

Tomasgård om HV-tall: – Viser «strutsepolitikk»

Torsdag la Forsvaret ut en artikkel på sine nettsider med tittelen «Antall soldater i Heimevernet: Her er fasiten». Der står det at antall «besatte stillinger» i Heimevernet ved siste telling i mai var 37 823. Artikkelen får Tomasgård til å reagerer kraftig.

– Nå ser man seg nødt til å legge ut en «fasit», men det tallet betyr jo ingenting for man vet ikke hva man sammenligner med. Det kan da ikke være så vanskelig å få fram et sammenliknbart tall på antall soldater. Dette begynner å ligne en parodi, sier han.

– Kommer ikke de forskjellige tallene bare av om man teller antall fullt utstyrte soldater, eller om man også teller med antall soldater på Heimevernets «reservebenk»?

– Det er jo det som må avklares. Vi trenger sammenliknbare tall, sier Tomasgård.

Han mener tallrotet viser det han kaller en «strutsepolitikk» fra regjeringens side.

– Her stikker man hodet i sanden og ønsker ikke et kunnskapsbasert grunnlag for hvor mange soldater man faktisk har, eller hvor mange soldater man trenger, sier Tomasgård.

Departementet: Forholder oss til rapportene fra Forsvaret

Tomasgård krever nå fortgang i en strukturstudie som skal gi faglig grunnlag for hvor mange soldater Heimevernet trenger for å løse sine oppgaver, uavhengig av den økonomiske rammen som er satt i langtidsplanen.

Forsvarsdepartementet på sin side, svarer at de « ikke kan se at det er hold i påstandene fra Tomasgård».

– Forsvarsdepartementet forholder seg alltid til de offisielle rapporteringene fra Forsvaret, og det er også dette vi har kommunisert, sier Birgitte Frisch, spesialrådgiver i departementet, og sier at tallet de har fått på antall besatte HV-stillinger fra Forsvaret er 37 823.