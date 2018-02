USAs nye ambassadør: –Trump er mye smartere enn det verden tror

– Trump evner å tenke strategisk, og hvordan han kommuniserer skal ikke alltid tolkes bokstavelig. Det er mye mer som foregår, og det er nokså interessant å følge med på.

AUDIENS HOS KONGEN: Torsdag 8. februar ble Kenneth Braithwaite formelt USAs ambassadør til Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det er litt over en uke siden kontreadmiral Kenneth Braithwaite leverte sin akkreditering til kongen. NRK møter ham i residensen i Oslo, hvor han nå bor sammen med sin kone Melissa og deres to barn: Harrison og Grace. Vi spør hvordan det blir for ham å representere USAs president.

– Jeg var allerede blitt fortalt, før jeg kom hit, at mange nordmenn ikke kommer til å like det jeg sier til støtte for presidenten, sier han.

Kontroversiell president

Siden Trump tok over som president 20. januar 2017, har det stormet rundt ham. Ukentlig har kontroversielle avgjørelser og tilsynelatende impulsiv tvitring skapt overskrifter. Braithwaite mener Trump representerer en forandring ikke alle har vært klare for:

– Jeg vil si det er synd folk ikke kan møte ham, for da ville de hatt et annet inntrykk. Han har en stor personlighet. Når du møter ham, har han en varme som kameraet ikke greier å formidle, sier ambassadøren.

Mange er misfornøyd

Selv om presidenten kan vise til flere politiske seire, der hans gjennomslag for ny skattereform regnes som den viktigste, rundet Donald Trump ett år som president med en historisk lav oppslutning på meningsmålingene: 55 prosent mente han hadde gjort en dårlig jobb som president. Braithwaite var ikke en av dem. Vi spør likevel:

– Har Trump noen gang sagt eller gjort noe du er fullstendig uenig i?

– Jeg ville ikke sagt at jeg er uenig. Han er frittalende og det har vært øyeblikk der jeg har tenkt «oh no», fordi jeg vet hvilke konsekvenser det vil få. Men det er slik president Trump er. «Take it or leave it».

– Har du noen eksempler på det?

– Jeg har et godt eksempel.

«Lille rakettmann»

Braithwaite trekker frem Donald Trumps tweet, da landets utenriksminister, Rex Tillerson, var på vei til Kina for å forsøke å roe situasjonen på Koreahalvøya. Trump skrev på Twitter, at det ikke var noen vits i å forhandle med "Little Rocket Man", Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Han avsluttet med å skrive: « … Spar energien, Rex. Vi gjør det som må gjøres!»

Tweeten ble kritisert, og mange mente Trump undergravde sin egen utenriksministers autoritet.

Strategisk tweet

Andre mente tweeten var eksempel på «good cop/bad cop»-strategi.

– På overflaten så det ut som han undergravde oppdraget til utenriksminister Tillerson. I virkeligheten styrket det budskapet hans i møte med den kinesiske statsministeren. Han kunne gå og si: «Han er min sjef og jeg vet at han rasler med sablene, men jeg vet ikke om han kommer til å bruke dem. Så nå har du, i ditt nabolag, ansvar for å legge press på nordkoreanerne, og få dem til å forstå alvoret i situasjonen.» Og det var rett før situasjonen roet seg ned, sier ambassadøren.

27 ÅRS ERFARING: Kontreadmiral Kenneth Braithwaite, har omfattende erfaring fra det amerikanske sjøforsvaret. Foto: US Navy

Kenneth Braithwaite, med omfattende bakgrunn fra det amerikanske sjøforsvaret og det amerikanske næringsliv og helsevesen, er patriot og tilhenger av president Trump. Han mener Trumps tvitring ikke alltid må tas bokstavelig.

– Så, nå når jeg leser twittermeldingene hans, leter jeg etter den underliggende meldingen. Kanskje er det ikke så bokstavelig som vi leser det. Han er mye smartere enn det verden tror.