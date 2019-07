USAs nasjonale etterretningssjef går av etter uenigheter med Trump

Coats har vært på kollisjonskurs med president Donald Trump i flere saker, deriblant Russland og presidentens kritikk av etterretningsvesenet.

Den forestående avgangen ble varslet tidligere søndag av kilder som avisen New York Times hadde snakket med. Avisa skriver at Coats våget å vise sin uenighet med den sittende presidenten ved flere anledninger.

Nå bekrefter USAs president Donald Trump at Coats vil gå av 15. august. Presidenten vil nominere republikaneren John Ratcliffe til å overta stillingen.

Uenigheter

Den tidligere republikanske senatoren Coats har siden mars 2017 vært øverste sjef for 17 etterretningsorganer. Han tok over stillingen fra James Clapper.

Trump vil nominere republikaneren John Ratcliffe til å overta stillingen. Her vitner han i Mueller-høringen. Foto: Andrew Harnik / AP

Ifølge nyhetsbyrået AP har det blant toppolitikere i Washington i flere måneder gått rykter om at Coats kom til å trekke seg som etterretningsdirektør. Det var imidlertid ventet at han kom til å forlate sin stilling i forbindelse med slutten av presidentperioden neste høst.

Ifølge amerikanske medier har det vært vanskelig for Coats å finne fotfeste i Trump-administrasjonen.

Etterforskningen rundt Russlands angivelige innblanding i 2016-valget er blant sakene som har vært grobunn til flere uenigheter mellom Coats og Trump.

Lojal texaner

Også Nord-Korea, IS og Iran har vært saker hvor de har vært på kollisjonskurs. Blant annet uttalte Coats i januar at etterretningstjenesten er av den oppfatning at Nord-Korea sannsynligvis ikke kommer til å gi slipp på alle sine atomvåpen og produksjonskapasiteter, i strid med Trumps egen oppfatning.

Ratcliffe, som er fra Texas, blir beskrevet som lojal overfor Trump. Han er, i motsetning til Coats, en kritiker av spesialetterforsker Robert Mueller, som var sjef for Russland-etterforskningen.

Republikaneren kritiserte Mueller for å si at Trump kan straffeforfølges når han går av som president fordi han forsøkte å hindre Russland-etterforskningen. Ratcliffe hevdet at premisset for hans etterforskning var at Trump var skyldig inntil det motsatte ble bevist.

USAs president Donald Trump, avbildet foran et falskt presidentsegl med hammer, sigd og golfkøller forrige uke. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump likte det han hørte i Mueller-høringen

Ifølge The New York Times skal Trump og Ratcliffe ha møttes 19. juli, for å diskutere hvorvidt Ratcliffe kunne overte stillingen som etteretningsdirektør. Mueller-høringen ble dermed på mange måter en audition for Ratcliffe, og Trump skal ha likt det han hørte, sier kilder med kjennskap til prosessen til The New York Times.

Avisa skriver også at enkelte republikanere skal ha advart Trump mot å nominere Ratcliffe, fordi han anses for å være «for politisk» til i inneha en slik jobb. Preisdenten skal, ifølge The New York Times, ikke ha vært enig i disse innspilllene.

Ratcliffe blir den sjette personen i stillingen siden den ble opprettet i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001.