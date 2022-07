USA tilbyr å utlevere dømd russar mot to amerikanarar

Biden-administrasjonen tilbyr å utlevere den dømde russiske våpensmuglaren Viktor Bout, mot å hente heim dei to amerikanarane Brittney Griner og Paul Whelan.

Det sa utanriksministeren i USA Antony Blinken på ei pressekonferanse onsdag, ifølgje AP.

Blinken kom ikkje med nokre detaljar rundt utleveringa.

Det er også usikkert om utleveringa av Bout vil føre til at Russland faktisk sender heim dei to amerikanarane, skriv AP.

Viktor Bout vart i 2012 dømd til 25 års fengsel i USA for våpensmugling. Foto: Apichart Weerawong / AP

Forslaget skal ha blitt lagt fram allereie i juni, seier ei kjelde til den amerikanske nyheitskanalen CNN.

Den amerikanske basketballstjerna Brittney Griner vart arrestert på flyplassen i Moskva for funn av cannabisolje i februar. Ho har vore varetektsfengsla sidan.

I 2020 vart amerikanaren Paul Whelan dømt til fengsel i 16 år for spionasje.

Skal snakke saman

Utanriksministeren sa også på pressekonferansen at han skal snakke saman med sin russiske motpart, Sergej Lavrov for første gang sidan Russland invaderte Ukraina.

Det er planlagt ein telefonsamtale mellom Blinken og Lavrov.

Utanriksministeren i USA Antony Blinken saman med Russlands utanriksminister Sergej Lavrov i Sveits i januar 2022. Foto: ALEX BRANDON / AFP

Samtalen vil ikkje handle om forhandlingar om Ukraina, understrekar Blinken.

Fann cannabisolje

WBNA-profilen vart arrestert på flyplassen i den russiske hovudstaden 17. februar, etter at tollarar fann cannabisolje for e-sigarettar i bagasjen hennar.

Brittney Griner har erkjent seg skuldig i å ha narkotisk stoff.

– Eg vil erkjenne meg skuldig, men det var ikkje med overlegg. Eg hadde ikkje tenkt å bryte lova, sa Griner i retten i Khimki utanfor Moskva.

WBNA-profilen Brittney Griner vart arrestert på flyplassen i Moskva for funn av cannabisolje i februar. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

No risikerer amerikanaren ti år i fengsel.

Advokatane til Griner sa i retten at ho hadde resept på medisinsk cannabis for kroniske smerter grunna idrettsskadar, skriv CNN.

Ho er sikta for smugling av ei betydeleg mengd av eit narkotisk stoff. Ifølgje The New York Times inneheldt e-sigarettpatronene til Griner 0,7 gram cannabisolje.

Griner har etter pågripinga kome i sentrum av eit storpolitisk spel, og på nasjonaldagen 4. juli sende ho eit ope brev med bønn om hjelp til president Joe Biden.

USAs president Joe Biden har snakka med Griner si kone, Cherelle, og har lova å gjere alt han kan for å få ektefellen heim, skriv CNN.

Tiltalt for spionasje

Paul Whelan vart pågripen av det russiske hemmelege politiet FSB i Moskva i 2018 og tiltalt for spionasje. I 2020 vart han dømd til 16 års fengsel.

Han var ein tidlegare amerikanske marinesoldat, som også har britisk, canadisk og irsk statsborgarskap.

Amerikanaren Paul Whelan vart dømd til 16 års fengsel for spionasje i Russland i 2020. Foto: Sofia Sandurskaya / AP

Då han vart arrestert jobba han med sikkerheit i eit amerikansk selskap som sel bildelar.

Whelan vart pågripen på hotellet Metropol i sentrum av Moskva, der var han for å feire eit bryllaup, meinte han.

Whelan hevda han vart lurt av det hemmelege politiet.