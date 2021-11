USA hevder Kabul-angrep som drepte sju barn var lovlig

26. august i år ble 169 afghanere og 13 amerikanske militære drept i selvmordsangrep mot flyplassen i Kabul.

Den afghanske varianten av terrororganisasjonen IS sto bak angrepet. Dagen etter lovet president Biden hevn:

– Til de som utførte dette angrepet, og til alle som vil USA vondt, vit dette: Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for, sa Biden i en TV-sendt tale.

13 amerikanske soldater ble drept i selvmordsangrepet på Kabul flyplass. Her lastes kistene inn i biler på Dover flybase etter å ha blitt fraktet til USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Hadde jobbet for USA

Tre dager etter angrepet overvåket USA en hvit Toyota som kjørte i Kabul. Amerikanerne trodde bilen ble kjørt av et medlem av IS.

De sporet den hvite Toyotaen i åtte timer før de angrep den med et missil, sendt ut fra en drone.

Bilen sto stille ved et hus da den ble truffet. Ti personer ble drept. Sju av dem var barn. Alle var medlemmer av samme familie.

Mannen, som USA trodde var IS-kriger, viste seg å være Ezmarai Ahmadi. Han hadde ingen tilknytning til IS, men hadde arbeidet i mange år for den amerikanske bistandsorganisasjonen Nutrition and Education International.

Etter angrepet sa amerikanske myndigheter at det hadde stoppet nye angrep fra IS.

Det var bare rester igjen av Ezmarai Ahmadis hvite Toyota etter at den var truffet av missilet. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Startet etterforskning

Etter at media hadde avslørt at det var en uskyldig familie som var drept, satte det amerikanske forsvaret i gang en egen etterforskning. Onsdag kveld ble resultatet lagt frem, skriver AFP og Reuters.

– Etterforskningen fant ingen lovbrudd, inkludert brudd på krigens regler, sa generalinspektøren for det amerikanske luftforsvaret, general Sami Said, da undersøkelsen ble lagt frem tirsdag kveld.

Undersøkelsen viser at de overvåket feil Toyota. Hvite Toyotaer er blant de vanligste bilene i Kabul. I tillegg hadde overvåkerne sett at det var en PC-veske i bilen.

Ettersom de trodde at eksplosivene i angrepene på flyplassen var gjemt i en PC-veske, trodde overvåkerne at også den nye bagen inneholdt sprengstoff.

General Said sa onsdag at det viste seg at det var en PC-veske, ikke en bag med sprengstoff.

Til tross for en serie feil, sier militæret etter å ha etterforsket seg selv, at de ikke har gjort noe kriminelt.

– Det var et ærlig feilgrep. Men det var ikke kriminell oppførsel, tilfeldig oppførsel eller uaktsomhet. sa general Said.

Får erstatning

Undersøkelsen ble lagt frem to uker etter at forsvarsdepartementet lovet å betale erstatning til de dreptes familier.

Hvor mye de vil få i erstatning er ikke kjent.

New York Times skrev at USA også arbeidet for at overlevende familiemedlemmer skal få flytte til USA.