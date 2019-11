USA advarer Norge: Regjeringen bør hente norske fremmedkrigere

Fem norske kvinner og seks barn er internert i leirene Al Hol og Al Roj nordøst i Syria. Kvinnene er mistenkt eller siktet for deltagelse i terrorgruppa IS.

Regjeringen vil ikke hente kvinnene tilbake til Norge, men nå blir de utfordret av amerikanerne.

– Vi trenger mer enn noen gang at regjeringer repatrierer sine statsborgere. Konsekvensene er potensielt alvorlige hvis fremmedkrigere returnerer til sine hjemland på egen hånd og ukontrollert. Det er en fare presidenten har fremhevet flere ganger, skriver den amerikanske ambassaden i Norge til NRK.

Den beryktede leiren Al Hol i juni i år. USA frykter at ekstreme IS-kvinner skal rømme fra leiren. Foto: Christine Svendsen / NRK

Frykter fremmedkrigere på rømmen

Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet har minst 100 IS-medlemmer rømt i etterkant av kaoset som oppsto da Tyrkia invaderte Syria. Invasjonen skjedde etter at USA trakk seg ut av området.

Det er også rapportert om at ni franske og ni belgiske IS-kvinner er på frifot.

I et intervju med NRK har norske Aisha Kausar (28) varslet om at hun ønsker å stikke av. Kausar forteller at hun har pakket en bag med hermetikk og klær.

– Jeg har forberedt en nødbag til meg og min sønn. Jeg har pakket ned de mest essensielle tingene som kunne være nyttig hvis man er på rømmen eller må flykte, sa Kausar, som sitter i leiren Al Roj.

USA oppfordrer Norge

Hun er en av de rundt 11.000 utenlandske menn, kvinner og barn som er fengslet nordøst i Syria.

Disse er en hodepine for europeiske land, som er svært motvillige til å returnere personer som har forlatt hjemlandene sine til fordel for en terrorgruppe.

Norge har hentet tilbake fem foreldreløse barn fra Syria. Det er strid i regjeringa om hvordan norske myndigheter skal håndtere resten.

– Hva bør den norske regjeringa gjøre med de norske statsborgerne nordøst i Syria?

– USA har vært tydelige i vår politikk. Vi ber alle land om å repatriere, rehabilitere og reintegrere alle sine statsborgere, svarer ambassaden.

Trusler fra Trump

Ambassaden uttrykker seg i langt mer diplomatisk ordelag enn president Donald Trump. I slutten av oktober henvendte han seg til europeiske land:

– Hvis dere ikke tar dem, så kommer jeg til å slippe dem på grensa, så kan dere ha det gøy med å få fange dem igjen, sa Trump på en pressekonferanse.

Donald Trump da han annonserte at IS-leder Abu Bakr Al Baghdadi var død etter en amerikansk operasjon. På denne pressekonferansen oppfordret han igjen europeiske land til å repatriere sine statsborgere. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Det er ikke første gang presidenten har truet europeiske land med konsekvenser hvis de ikke returnerer sine borgere:

I august truet Trump med å løslate «tusenvis» av IS-krigere i Europa.

I februar skrev Trump at «vi vil bli tvunget til å løslate dem» om de europeiske fremmedkrigerne.

Til tross for amerikansk press, har europeiske land vært restriktive. Landene frykter at fremmedkrigerne vil utgjøre en terrorfare når de returnerer.

Taus om bistand

I Belgia har også den amerikanske ambassadøren tilbudt praktisk og juridisk bistand til belgiske myndigheter.

Hverken norsk UD eller den amerikanske ambassaden vil svare på om USA har tilbudt Norge det samme.

– I spørsmål om fremmedkrigere og deres barn er det naturlig å ha dialog med ulike land og organisasjoner, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i en e-post til NRK.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Han skriver videre at Norge ønsker at fremmedkrigerne skal straffes der forbrytelsen har funnet sted.

Samtidig innrømmer han at ingen gode løsninger ligger på bordet.

– Blant de ulike internasjonale løsninger som til nå er lagt frem, synes det imidlertid ikke å eksistere alternativer uten betydelige ulemper. Norge er beredt til å ta sitt ansvar og straffeforfølge fremmedkrigere som kommer til Norge, skriver Halvorsen.

Mens land som Sverige og Storbritannia sliter med å straffeforfølge hjemvendte fremmedkrigere, har Norge et lovverk som gjør denne prosessen enklere.

I Norge er det nok å bevise at en person har vært medlem i IS, uten å vite hva de har foretatt seg i terrorgruppa.