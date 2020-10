Madsen greide å rømme fra et høyrisikofengsel i Danmark tirsdag denne uken da han tok en sivil fengselsansatt som gissel.

Ved hjelp av en falsk bombe og en pistol-etterligning greide han å komme seg utenfor fengselsmurene, men ble til slutt pågrepet etter noen få minutter.

Aase forteller til «Ukeslutt» på NRK P1 at han fikk seg en skikkelig støkk da han fikk nyheten om fluktforsøket.

– Du blir rimelig satt ut. Du vet det er en av våre som er oppe i noe som ikke skal skje. Det er alvorlig kriminalitet som retter seg mot oss, forteller han.

– Vi har hatt lignende situasjoner i Norge. Når dette dukker opp, så tenker vi på situasjoner vi har hatt.

Asle Aase, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Foto: Petter Olden / NRK

– I ferd med å gjøre den samme tabben

Lederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier at gjentatte kutt i fengselsomsorgen i Danmark kan ha svekket sikkerheten i fengslene. Han frykter nå at det samme vil skje i Norge.

– Der dette skjedde har de kuttet 30 prosent de siste 10 åra. Det betyr at det er færre folk på jobb og færre folk til å følge med og forebygge at sånt som dette skjer, sier han.

– Norge er i ferd med å gjøre den samme tabben som Danmark har gjort de siste åra. Vi legger ned fengsler og mister ansatte fordi det er en «drop» i antall dommer. Men vi vet at dette snur.

– Jeg vet at vi er blitt advart av danskene.

Medlem av justiskomiteen, Frida Melvær (H). Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

– Motsatt trend i Norge

Medlem av justiskomiteen i Stortinget, Frida Melvær (H), mener imidlertid at situasjonen i Norge og Danmark ikke kan sammenlignes.

– I Norge har vi en utvikling der tallet på innsatte går ned, mens tallet på faste ansatte går opp. I Danmark har den trenden vært motsatt, sier hun.

– Det som vi har lagt ned er fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Når det gjelder fengsler med høyere sikkerhetsnivå, så har vi økt kapasiteten. Trenden vi ser, er at kriminaliteten blir tøffere, flere kommer til å sone lengre dommer på høyere sikkerhetsnivå.

Aase fastholder likevel at sikkerheten i norske fengsler er blitt svekket.

– Regjeringen snakker om all den alvorlige kriminaliten som skjer og disse flotte byggene de har. Folkene mine som går på jobb, de forteller meg at de er færre folk på jobb nå. De er mindre ute blant de innsatte. Derfor mener jeg at sikkerheten i fengselet er blitt svekket, kommenterer han.