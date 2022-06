Andre pinsedag er det venta mykje trafikk langs vegane, særleg inn mot dei største byane. Trafikken har begynt å ta seg opp fleire stader.

– Vi meiner at eitt dødsfall i trafikken er eitt for mykje. Den trenden vi ser no er urovekkande. Vi er nøydde til å få til ei endring, seier UP-sjef Knut Smedsrud til NRK.

I samband med ei så stor utfartshelg som vi har no, så er det ekstra viktig å ha tolmod, seier Smedsrud.

Han ber bilistane om å unngå farlege forbikøyringar, følge køen og avpasse farten.

Fleire hendingar i dag

I løpet av pinsehelga og andre pinsedag har det vore fleire hendingar på vegane.

Det er meldt om store trafikale problem på E6 ved Svinesundparken i nordgåande retning. Det er skjedd ei ulukke som tre bilar er involverte i. Ingen alvorlege personskadar, ifølge politiet.

To personar er skadd etter ei motorsykkelulukke i Notodden. Den eine har alvorlege skader, melder politiet der.

Fylkesveg 63 ved Langvatnet i Skjåk kommune i Gudbrandsdalen er stengt etter det gjekk snøskred over vegen. Ingen bilar eller personar skal vere tekne av skredet, men vegen er stengt.

Klokka 15.39 måndag ettermiddag skreiv politiet i Oslo på Twitter at dei var på veg til ei trafikkulykke på E18 Mosseveien. Der skal ein motorsykkel ha vore i ei trafikkulykke, med ukjent skadeomfang.

Ein motorsykkel har og køyrd av vegen på E6 i Trøndelag. Dette skjedde i retning sør mellom Sveberg og Stav. Vegen er open no.

Måndag formiddag var det trafikale problem på E18 ved Langangen i Porsgrunn. Ein bil mista tilhengaren i sørgåande felt.

KØ PÅ E18: Ein bil mista tilhengaren sin på E18 ved Langangen i Porsgrunn. Politiet melder at det er trafikale problem på staden. Foto: Statens vegvesen

Søndag rykka luftambulansen til Lesja i Gudbrandsdalen då ein bil med tre personar mista hengaren og køyrde av vegen. Ein person var sendt til sjukehus.

I Troms var tre personar og to motorsyklar involvert i ei ulukke på E69 i Porsanger kommune.

Skal kontrollere fleire

UP-sjefen har eit mål klart: Få bukt med dei stygge ulukkestala.

– For vår del så kjem vi til å setje på ekstra ressursar, vi kjem til å konsentrere oss om hovudvegnettet og vi kjem til å ruste alle, seier UP-sjefen.

Det er venta mykje trafikk på dei største heimfartsvegane både i Sør-Noreg og Nord-Noreg.

KLAR MELDING: UP-sjef Knut Smedsrud seier at politiet no vil gjere alt dei kan for å få ned ulukkestala. Foto: NTB / NRK

Det er venta at trafikken vil ta seg opp utover ettermiddagen og kvelden. Det er fint vêr mange stader, så fleire ynskjer kanskje å utsette heimturen litt.

– Kanskje ein kjenner på at ein har det litt travelt når ein skal heim. Det er berre å behalde roa, og tenke på at ein skal komme seg trygt heim, seier operasjonsleiar Anne Birgitte Arras i Trøndelag politidistrikt.

Han kjem med klare råd, både til dei som skal ut å køyre i dag, men også elles:

Avpass farten etter forholda

Følg fartsgrensene

Køyr rusfritt

Ha merksemda på vegen

Ikkje bruk mobil medan du køyrer

– Ikkje stress

Over heile landet er politiet ute på vegen i dag, og dei er uroa over utviklinga den siste tida. 30 drepne i trafikken er mykje.

Over heile landet følger vaktoperatørane til Statens vegvesen med på trafikken. Dei har ei klar oppmoding til alle dei som skal heim frå langhelg:

Vêr observant i trafikken

Hald begge hendene på rattet

Hald avstand til dei som køyrer framfor deg

Dropp unødvendige forbikøyringar

– Køyr pent, det er ingen grunn til å stresse, seier vaktoperatør Annie Serup ved vegtrafikksentralen i Oslo.