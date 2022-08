Uønsket i landet: Russland trekker tilbake visumet til norsk diplomat

UD bekrefter til NRK at diplomaten har fått visumet trukket tilbake.

– Vår ambassadør i Moskva ble i dag ble innkalt til et møte i russisk UD. Han ble da informert om at vår medarbeiders visum er trukket tilbake, skriver utenriksdepartementet i en e-post til NRK.

Videoen av diplomaten sirkulerte i russiske medier før den nådde offentligheten i Norge. Til hotellansatte på det russiske hotellet sier hun blant annet at hun hater russere.

Hun var irritert over at det var noen andre på rommet hun hadde fått og stilte også spørsmål ved rensligheten på rommene.

Videoen førte til sterke reaksjoner i Russland.

– Etter det som har skjedd, så er den norske diplomatens tilstedeværelse i Russland umulig slik vi ser det, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Det var nyhetsbyrået AFP som meldte nyheten først.

Ambassadør kalt inn på teppet

Diplomaten var på flyttefot fra Russland da hun skjelte ut de ansatte. Samtlige norske diplomater tilknyttet Norges generalkonsulat i Murmansk forlot Russland 8. juli, bekrefter norsk UD til NRK. Det er per i dag ingen norske diplomater i Murmansk.

Den norske ambassadøren til Russland, Rune Resaland, ble innkalt til det russiske utenriksdepartementet i forbindelse med saken.

Der la russerne inn en protest mot det de ifølge AFP omtalte som «fornærmende, russofobiske uttalelser» fra diplomaten.

– I møtet gjentok ambassadøren UDs beklagelse, og at medarbeiderens ordbruk ikke reflekterer norsk politikk og norsk holdninger overfor Russland og russere, skriver UD.

Tror videoen ble lekket av russisk etterretning

Russlands utenriksdepartement gikk raskt ut og fordømte det de omtalte som en «hat-tirade» fra den norske diplomaten da videoen nådde offentligheten.

Talskvinne Maria Zakharova kalte det en «forferdelig handling» av «hat, nasjonalisme og fremmedhat».

Videoen ser ut til å først være publisert av det russiske nettstedet Mash. Ifølge AFP har nyhetskanalen rykte på seg for å ha tette bånd til russisk etterretning.

Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, mener videoen er offentliggjort av russisk etterretning. Han stiller spørsmål til at videoen ble lekket nå, en måned etter at hendelsen skjedde.

– Det er en slags «takk for sist» fra russiske styresmakter – et stikk etter at de norske diplomatene dro fra Russland, sier Nilsen.