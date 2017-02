Unntakstilstand etter skogbrannar på New Zealand

Helikopter har i natt floge skytteltrafikk over fjellområdet Port Hills, og slept vatn over flammane. To skogbrannar er der blitt til éin, og dekkjer no meir enn 1.800 hektar.

Brannmannskap kjempar mot flammane, men sterk vind i område gjer arbeidet vanskeleg.

Styresmaktene i Christchurch har erklært unntakstilstand i byen og opplyser at bebuarane i 400 hus er evakuerte, men at endå fleire har forlate heimane sine etter eige ønske. Innbyggjarane i byen vert råda til å halde seg innandørs på grunn av kraftig røyk.

Bilkøen ut av byen er lang, og fleire gjer seg klare til å dra.

– Vi har bilen pakka og er klare til å dra. Vi håpar å eit par timar søvn før vi reiser i morgon tidleg, seier Gaye McDonnell, ein av innbyggjarane i Christchurch.

Natt til torsdag har 200 brannfolk vore i arbeid på bakken, medan 14 helikopter og tre fly har bidrege frå lufta.

Så store skogbrannar er uvanleg på New Zealand, der regelmessig regn førebygger at brannar spreier seg i same grad som i Australia og på vestkysten av USA. Den siste tida har det vore unormalt tørt.