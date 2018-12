Unnslapp propelldøden – daglig leder siktet

Ulykken skjedde da et serviceteam på fire personer skulle bore hull til fjellbolter under vann.

Under oppdraget ble en dansk dykker dratt opp fra 16 meters dyp etter dykkerslangen, og havnet nesten i propellen på servicebåten da mannskapet startet hovedpropellen.

Den danske dykkeren hadde et kamera festet over masken, og da videosignalet ble brutt skjønte mannskapet om bord hva som var i ferd med å skje og stoppet propellen.

– Jeg hadde ganske flaks at han stoppet propellen akkurat da, fortalte dykkeren til NRK i september.

Saken ble meldt til Arbeidstilsynet og har vært under etterforskning av politiet.

VILL VEST: Per Uldam Nielsen jobbet som innaskjærsdykker i Norge, men stusset over "cowboykulturen" som preget bransje Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Fare for liv og helse

I dag tok politiet i Nordland ut siktelse mot daglig leder i selskapet.

– Det er tatt ut siktelse mot daglig leder for brudd på arbeidsmiljøloven under særlig skjerpende omstendigheter, sier politiadvokat Cecilie Øiesvold.

Ifølge politiet kunne lovbruddet ha medført alvorlig fare for liv og helse.

– Grunnlaget for siktelsen er blant annet manglende rutiner for helse, miljø og sikkerhet og manglende kompetanse hos besetningen med tanke på arbeidsoppgaven som skulle utføres, sier Øiesvold.

Saken er fortsatt under etterforskning hos Nordland politidistrikt.

ØDELAGT SLANGE: Slik så dykkeslangen ut etter ulykken. Lufttilførselen ble ødelagt i propellen. Foto: Per Uldam Nielsen

Daglig leder overrasket

Daglig leder i selskapet sier siktelsen kom noe overraskende.

– For en tid tilbake var vi i kontakt med politiet og orienterte om at vi ønsket å fremlegge ytterligere dokumentasjon i saken. Frist for å sende inn denne dokumentasjonen har ikke passert, og det er, etter vårt syn, svært viktig for de vurderinger påtalemyndigheten skal foreta, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Da NRK snakket med ham tidligere i år, sa han at det er ledelsens ansvar at teamet om bord er skikket til å løse oppdraget.

– Vi vurderte det slik at teamet var godt skikket til det arbeidet som skulle gjøres, sa daglig leder.

Dykker sluttet

Da NRK omtalte saken i september, kom dykkeren med krass kritikk av dykkerbransjen i Norge, og stusset over det han opplevde som en «cowboykultur».

– Alt skal gå fort, man er opptatt av å tjene penger. Ofte mangler det folk, eller så er det folk som ikke har så veldig mye peiling på dykking, sa han.

Ulykken ved Mulnesodden førte til at Nielsen sluttet som yrkesdykker i Norge, og flyttet tilbake til Danmark.