Du kjenner kanskje til følgende scenario:

Den gode og næringsrike maten du har laget og servert til yngstemann faller ikke i smak denne gangen heller, og du aner ikke hva du skal gjøre for å få junior til å spise.

– Ikke tving barna til å spise opp alt, er rådet fra lege og spesialist på barns adferd, Megan Pesch, som er hovedansvarlig for en ny studie om barns spisevaner.

At det er viktig å lære barn gode matvaner tidligst mulig i livet, er nok kjent for mange.

Men nå forteller den amerikansk studien at de gode matvanene bør innprentes i løpet av barnas fire første leveår. I årene etter blir det ikke noe enklere å få barnet til å spise opp grønnsakene sine.

– Å være kresen på det man spiser er vanlig i barndommen, og foreldre hører ofte at barna vil vokse seg av det. Men det er ikke alltid tilfellet, sier Pesch til CNN.

Det er viktig å innarbeide gode matvaner tidligst mulig i oppveksten, ifølge studien. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nytter ikke med tvang

Det er ikke enkelt å få alle barn til å spise, men undersøkelsen antyder at det er nødvendig å få barn til å spise et mer variert kosthold allerede når de er småbarn. Dette bør skje når babyen begynner på fast føde etter seks måneder.

Pesch understreker likevel at det ikke nytter å være «mat-politi» overfor barna. Å tvinge barna til å spise maten kan bare gjøre vondt verre.

– Ikke tving dem til å sitte ved middagsbordet. Og unngå å bestikke med mat, sier Pesch, som innrømmer at dette kan være vanskelig for foreldre.

– Det er så lett å si at man skal få dessert om man spiser opp de grønne bønnene. Men det kan slå tilbake og skape en større negativ assosiasjon til den maten, advarer hun.

Med andre ord: Den beste måten er altså ikke å lokke med søtsaker for å få barnet til å spise grønnsakene.

Men hva skal man gjøre?

– Det er viktig å respektere barna om de sier de er mette. Regelen kan være at det er foreldrene som bestemmer hva som serveres og at barnet bestemmer hvor mye de selv vil ha.

Det sier klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, Tine Sundfør.

Hun støtter konklusjonen i studien når det gjelder bruk av tvang.

– Det kan forsterke negative assosiasjoner, men man må også huske at det er viktig å gi barna positiv feedback, understreker hun.

Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus. Foto: Anita Sælø

Fem års studie

Resultatene fra studien ble publisert denne uken i Pediatrics.

I undersøkelsen brukte man fem år på å studere 317 mødre og deres barn. Familiene og barnas spisevaner ble fulgt fra da barna var fire-fem år gamle til de fylte ni år.

Rundt 15 prosent av dem som deltok i studien, falt innunder kategorien «svært kresne».

I studien ble det klart at disse barna hadde problemer med å spise maten de fikk servert før de hadde fylt fire.

I løpet av de fem årene studien varte, endret ikke dette seg for disse.

Selv om undersøkelsen tar for seg amerikanske forhold, mener Sundfør at det er spesielt en ting som gjelder for barneoppdragelse verden over.

– Jo tidligere man innarbeider seg gode rutiner, jo lettere blir det å holde på dem, understreker hun.

Nancy Zucker, som er en amerikansk spesialist på spiseforstyrrelser, har også deltatt i studien. Hun foreslår å gjøre måltidene til en hyggeligere opplevelse.

– Å inkludere barna i shopping og tilberedningen av måltidene er en måte å gjøre det morsommere for dem, forteller hun.

At måltidet skal bli morsomt er noe den norske ernæringsfysiologen støtter.

– Prøv gjerne med forskjellige typer mat, er rådet.