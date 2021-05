Nettopp den lave lønnsveksten var en av årsakene til at tidligere lærer Tore Skaret (51) valgte å bytte yrke. Han er nå kunderådgiver i et datafirma.

Tore Skaret (51) var en av de siste som tok treårig lærerutdanning. Skulle han ha lyst til å bli lærer igjen, måtte han nå ha tatt videreutdanning for egen regning. – Det synes jeg er rart, sier han. Foto: Privat

– Det er jo selvfølgelig sammensatte årsaker til at man velger å bytte yrke, men hovedårsaken er at jeg følte at lønnsbetingelsene ikke sto i forhold til arbeidsbelastningen, sier han.

Skaret forteller at det har blitt langt mer krevende å være lærer nå til dags. Han kjenner til flere som har tatt samme beslutning om å bytte yrke. Han gir sin fulle støtte til de som har gått ut i streik.

– De som har gått ut i streik nå kjemper for akkurat den samme grunnen som gjorde at jeg sluttet. Derfor har de min fulle støtte, understreker Skaret.

Torsdag ble det klart at 7390 lærere, barnehagelærere og helsearbeidere i kommuner landet over går ut i streik. Fagforeningen deres Unio mener de har hatt altfor lav lønnsvekst de 17 siste årene.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS er derimot av en annen oppfatning. De mener lønnsveksten har vært god, og passer med kompetansenivået.

NRK forklarer Lønnsoppgjør på 1, 2, 3 Bla videre Først og fremst - hvorfor skal jeg bry meg? Hvis du er en arbeidstaker som får lønn, bestemmes hvor mye du skal tjene i lønnsoppgjøret. Hvis du er en arbeidsgiver som betaler lønn til ansatte, så bestemmes deler av utgiftene dine i året som kommer, i lønnsoppgjøret. Derfor er lønnsoppgjøret viktig for de aller fleste nordmenn. Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret? I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år. I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. Hva skjer i lønnsoppgjøret? I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO. Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. Hva er et nulloppgjør? I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere. Hva er frontfagmodellen? I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer. Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet. I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. Partene ble enige etter mekling på overtid. Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret? Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. Hva er lønnsoverheng? Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i 2020, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent. Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Forrige kort Neste kort

– Lærere er blant de best lønnede

Mens LO kommune, Ys kommune og Akademikerne ble enige med arbeidsgiversiden om en ramme på 2,8 prosent (cirka det samme som prisvekst), gikk Unio i brudd.

Unio viser til en rapport fra fagforeningene som viser at sammenliknet med andre ansatte i kommune, unntatt ledere, har utdanningsansatte hatt 14,1 prosent lavere lønnsvekst i perioden 2004–2020.

KS mener derimot at det å sammenlikne disse to gruppene er en utdatert måte å se på tallene.

«Det gir ikke lenger mening å dele opp ansatte i kommunal sektor i to grupper, nemlig «undervisningspersonale» og «øvrige ansatte». Dette er en praksis som henger igjen fra den gangen staten forhandlet lønn for lærere, mens de var ansatt i og fikk lønn fra kommunene,» skriver KS på sine hjemmesider.

Tor Arne Gangsø er direktør for arbeidsliv og har ledet forhandlingene for KS.

– Sammenlikningen mellom utdanningsansatte og øvrige ansatte i kommunen tar heller ikke i betraktning det at kompetansenivået har forblitt relativt lik for utdanningsansatte, mens det har økt betraktelig for de øvrige ansatte, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Han bemerker også at tiltakene knyttet til koronasituasjonen har ført til at skolene har måttet ansette langt flere midlertidige ansatte.

– Lærere er blant de best lønnede i kommunal sektor, understreker Gangsø.

– Det må ekstraordinære tiltak til

Hvis utdanningsansatte hadde hatt samme lønnsutvikling som de andre kommunale ansatte fra 2004 til 2020, ville årslønnen i år vært i gjennomsnitt 50.000 kroner høyere.

«Det viser med all tydelighet at KS har nedprioritert et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i skolene; nemlig lønn», skriver Utdanningsforbundet på sine hjemmesider om lønnsveksten.

De viser til at lærere uten lærerutdanning har ansvar for 15 prosent av all undervisning i grunnskolen og 21 prosent videregående opplæring.

Streikeleder Steffen Handal adresserte medlemmene i Unio etter forhandlingene hos Riksmekleren. Foto: Skjermdump fra Facebook

For å ta igjen dette gapet, vil Unio nå ha en høyere ramme enn de 2,8 prosentene de andre partene ble enige om hos Riksmekleren.

Lederen for streiken nevner også at flere har valgt å gjøre som Tore Skaret.

– Vi vet at mange av oss har vurdert å finne en ny jobb. Da må det ekstraordinære tiltak til, sa streikeleder i Unio Steffen Handal i en video på Facebook til medlemmene i foreningen.

Gangsø mener på sin side at den høye andelen lærere uten lærerutdanning ikke nødvendigvis er problematisk.

– Veldig mange av disse lærerne har høyere utdanning, deriblant de som underviser i yrkesfag. Mye av det skyldes også de midlertidige ansettelsene på grunn av koronasituasjonen, sier han.