Mens millioner av barn har et usunt kosthold fordi de mangler eller ikke har råd til bedre alternativer, blir norske barn og unge ofte overeksponeret for usunn mat, ifølge en fersk rapport fra Unicef.

Det er første gang denne rapporten om barns kår i hele verden har med informasjon om norske barn, og rapporten viser altså at feilernæring er et problem også her i landet.

Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, vil ha bedre retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. Foto: Hallvard Norum / NRK

For tre år siden var 27 prosent av barn og unge mellom fem og 19 år overvektige. Siden den gang har ikke tallet sunket.

– Om sunne alternativer er enklere, rimelige og ønskelige, vil barnefamilier ta bedre kostholdsvalg. Derfor trenger vi også at produsenter og matvarekjeder tilbyr sunnere og rimelige alternativer, som gjør det enklere og mulig for alle å velge disse, sier generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

Skambelagt tema

Fra 1990 til 2016 har det vært en økning på 42 prosent når det gjelder overvekt blant de mellom 5 og 19 år, viser rapporten.

Seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold Samira Lekhal, sier det er vanskelig å snakke om vektproblemer og overvekt med barn og foreldre.

Overlege Samira Lekhal sier det er krevende å snakke om overvekt med foreldre og barn. Foto: CF-WESENBERG

– Både erfaring og forskning viser at det er ekstremt krevende å snakke om kostholdsvaner og livsstil med barn fordi det har i mange år vært skambelagt å ha problemer med overvekt. Det å spise usunn og feil mat er fortsatt skambelagt.

Lekhal mener også at det er for lite kunnskap om problemet blant helsepersonell og de som jobber med barn og unge.

– Nå jobber vi med kompetanseheving blant helsepersonell og for de som jobber i barnehage og SFO for å sikre kunnskapen om vekt og feilernæring slik at man kan utrede bedre.

Etterlyser bedre retningslinjer

Viken i Unicef mener at markedsføringsloven i Norge gir dårlig rettledning til hvordan de ulike aktørene kan ivareta barns rett til helse. Verdens helseorganisasjon sier man ikke skal rette markedsføring mot barn og unge helt opp mot 18 år, men i Norge er grensen satt til 13 år.

– Myndighetene bør sørge for at retningslinjene til matvarebransjen er i tråd med anbefalingene fra Verden helseorganisasjon. Ansvaret ligger ikke hos barn og unge selv, men hos hele verdikjeden som produserer mat, de som reklamerer og markedsfører det.

I Norge har litt over halvparten av de mellom ni og 13 år et høyere sukkerinntak enn anbefalt, og 85 prosent i samme aldersgruppe spiser mer mettet fett enn de skal, ifølge tall fra Helsedirektoratet fra 2016.

Etter en forverring mellom 2005 til 2011 har overvektsutviklingen holdt seg stabil her til lands sett i et globalt perspektiv. I 2011 var andelen 21 prosent av niåringer med overvekt eller fedme, og tallet var det samme i 2018.

I resten av verden har antall barn som er overvektig doblet seg siden 2000, ifølge rapporten. Det er i dag 380 millioner barn som er overvektige.

Flere jenter med fedme

I fjor var andelen 15-åringer med fedme og overvekt gått ned en prosent, fra 18 prosent i 2011, ifølge Folkehelseinstituttet. Kjønnsmessig fordelte det seg slik i fjor: 13 prosent gutter med overvekt og fedme mot 21 prosent blant jentene på samme alder.

– Kostholdet vi ser blant mange barn i dag er svært bekymringsfull. Altfor mange barn spiser for lite av det de trenger, og for mye av det de ikke trenger, sier generalsekretær i Unicef Norge Camilla Viken.