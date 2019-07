– Jeg reagerer på at AUF har blitt brukt som en dørmatte for Gharahkhani for å gjøre storstilte endringer i asylpolitikken, sier leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark.

Han referer til Arbeiderpartiets enstemmige vedtak om ny asylpolitikk på landsmøtet tidligere i vår, og henviser til innvandringspolitisk talsperson for partiet, Masud Gharahkhani.

Før helga sa Ap-ordfører Rita Ottervik NRK at hun og resten av Trondheim Ap ønsker en annen linje i asylpolitikken enn partiet sentralt.

Bakgrunnen er saken om Abbasi-familien som har skapt mye debatt de siste månedene.

Nå stiller Hansmark spørsmål om hvorfor AUF også har gått med på vedtakene fra landsmøtet tidligere i vår.

– Venstre med flertallsregjering

Den kritikken finner ikke AUF-leder Ina Libak seg i.

– Jeg skulle ønske Hansmark brukte tiden han nå bruker på å beskylde AUF for ting, på å få gjennomslag i egen regjering, sier hun.

AUF-leder Ina Libak svarer at Venstre burde søke innflytelse i egen flertallsregjering. Foto: Terje Pedersen / NPK

Hun påpeker at KrF stilte krav om endringer i abortloven for regjeringssamarbeid, og at Venstre kunne stilt lignende krav om en mer solidarisk asylpolitikk.

Hun sier regjeringen selv burde ta ansvar, og ikke legge det over på Arbeiderpartiet som er i opposisjon.

– Det er de som sitter med makta.

– Strengere politikk

Tidligere i år var det debatt om asyl- og flyktningpolitikken mellom regjeringspartnerne Venstre og Fremskrittspartiet.

– Er det ikke ironisk å kritisere Arbeiderpartiet når dere sitter i regjering med Fremskrittspartiet?

– Nei, for jeg mener den politikken som er vedtatt av Ap ligger til høyre for regjeringens politikk. De ønsker å stramme ytterligere inn, sier Hansmark.

Libak stiller seg svært uenig i påstanden, og sier hun er stolt over det ungdomspartiet har fått gjennomslag for i flyktning- og asylpolitikken.

– Høyre-regjeringen er splittet

Unge Venstre-lederen reagerer spesielt på Aps inndeling av flyktninger i det han kaller «A- og B-status».

– I tillegg reagerer jeg på at Arbeiderpartiet vil betale tredjeland, land utenfor EU, for å holde igjen asylsøkere, sier han.

Masud Gharahkhani sier utspillet viser at Høyre-regjeringen er splittet, og at Aps politikk er mer rettferdig og bærekraftig.

– Vi går fra asylsøknader ved grensen til å prioritere kvoteflyktninger og større innsats i nærområdene gjennom en forpliktende solidaritetspott, skriver han i en tekstmelding til NRK.

Masud Gharahkhani (Ap) sier utspillet viser hvor splittet regjeringen er. Foto: Ingvild-Anita Velde

Gharahkhani mener Unge Venstre prøver å få fokus vekk fra at de sitter i en flertallsregjering.

– Dersom regjering vil endre politikk så har de flertall alene til å fikse det.