Unge Venstre ønskjer ikkje Skei Grande eller Raja – vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileiar

– Vi ønskjer Sveinung Rotevatn som partileiar, og Guri Melby som første nestleiar, seier Kjersti Konstanse Løfors, nestleiar i Unge Venstre.

Det er eit samla landsstyre i Unge Venstre som har vorte samde om kva dei skal spele inn til nominasjonsnemnda, og ungdomspartiet har allereie sendt inn sitt forslag til endringar i partileiinga.

Venstre gjorde eit dårleg lokalval med ein oppslutnad på 3,9 prosent, og sidan den gong har det vore spekulert mykje i om det skal gjerast endringar i leiinga av partiet eller ikkje.

Trine Skei Grande seier sjølv at ho er innstilt på å halde fram som leiar, men no tek Unge Venstre til ordet for at ho må bytast ut.

– Vi meiner at vi treng ei ny retning for partiet, og Sveinung Rotevatn og Guri Melby har vore veldig tydelege på både klimaspørsmål og på saker knytt til ein human innvandringspolitikk, seier Løfors.

Førre veke sa lokallagsleiarane i dei fem beste Venstre-kommunane ved valet at dei ville ha Abid Raja som ein av dei tre i den øvste partileiinga. Det er ikkje Unge Venstre samde i.

– Abid Raja er ein god politikar, men vi meiner at det er Sveinung Rotevatn og Guri Melby som bør inn i partileiinga, seier Løfors.

Ho legg til at Unge Venstre trur at Sveinung Rotevatn vil vere ein kandidat som kan samle heile partiet, samstundes som partiet kan få ei ny retning.

Landsmøte i april

Fristen for å levere inn forslag til nominasjonsnemnda i Venstre er søndag denne veka, og partiet skal ha landsmøte 19–20 april 2020.

Sveinung Rotevatn, som kjem frå Eid i Sogn og Fjordane, har ikkje svart på NRK sin førespurnad tysdag.

Leiar i Sogn og Fjordane Venstre Jan Henrik Nygård stiller seg bak forslaget til Unge Venstre.

– Vi skal ha eit møte i Sogn og Fjordane Venstre i morgon, og då vil vi sende inn vårt forslag til nominasjonsnemnda. Men eg tykkjer det er flott at Unge Venstre føreslår Sveinung, han er veldig flink, og hadde passa bra til å vere partileiar.