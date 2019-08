Unge Venstre og KrFu: - Har ingenting å gi i bompengesaken

Det ekstraordinære landsstyremøtet til Fremskrittspartiet er nå i gang.

Etter det NRK erfarer er en grov skisse til en bompengeløsning klar. Ifølge NRKs opplysninger er hovedgrepet å skalere ned byvekstavtalene. Samtidig skal økte statlige midler bidra til kollektivsatsningen. Mye av pakken skal først få virkning på budsjetter fremover i tid, får NRK opplyst.

Frp får etter det NRK forstår ikke fullt gjennomslag for kravene landsstyret stilte. Men en Frp-kilde håper at flertallet i landsstyret likevel vil akseptere pakken.

Christian Tybring-Gjedde ankom møtet på sykkel, og sier møtet kan bli avgjørende.

Carl I. Hagen sier det blir et viktig møte, og håper på en avklaring.

Unge Venstre: - Urealistiske krav

– Når de stiller seks helt urealistiske krav, regner jeg med at de nå samles igjen for å få beskjed om at det ikke gikk. Venstre har gitt beskjed om at de ikke har noe å gi, og nå må Siv Jensen gå tilbake til sine egne å si hun tapte for Venstre, sier leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, om Frps landsstyremøte i dag.

– Denne posisjonen har de satt seg selv i, den får de løse slik de ønsker.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Han sier han ikke har noe ønske om at hans moderparti skal havne i regjeringskrise, men at det viktigste for han er at det holdes fast ved den politikken regjeringen har i dag.

– Vi har strukket oss langt, og Frp har strukket seg langt. Vi vil gjerne fortsette, men ikke for enhver pris, sier han.

KrFu: – KrF har ingenting å gå på

KrFu, som er ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti (KrF), sier det er opp til Frp å bestemme, men at hun mener de er mest tjent med å bli i regjering.

– Men mitt budskap til Krf er at vi har ingenting å gå på, og jeg er ikke villig til at Krf skal gi etter i disse tingene, sier leder Martine Tønnessen, og peker på regjeringsplattformen partiene inngikk i januar.

Leder i KrFU: Martine Tønnessen. Foto: Mathilde Pettersen

– Kan dere styre uten Frp i regjering?

– Jeg håper Frp fortsetter i regjering. Så lenge ikke Frp peker på Jonas Gahr Støre som statsminister, er det Erna Solberg flertallet på Stortinget peker på, sier hun.

Unge Høyre: – Man må gi og ta litt

1. Nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik Aasberg, som vikarierer som leder for Sandra Bruflot, gjør oppmerksom på at det er fire forskjellige partier, som har ulik politikk.

– Men Erna er en god forhandler, og har forhandlet mellom disse partiene i seks år og funnet gode løsninger. Det er jeg sikker på at hun kommer til å gjøre denne gangen også, sier Aasberg.

Daniel Skjevik-Aasberg, 1. nestleder i Unge Høyre. Foto: Thordis Haugen / Høyre

Han sier man i et samarbeid må gi og ta litt.

– Også utenfor regjeringsforhandlinger som Granavolden og Jeløya?

– Uavhengig av regjeringsplattformen, er det som nå har skjedd. Granavoldplattformen er et styringsverktøy, sier Aasberg.

Fremskrittspartiets Ungdom (Fpu) sier de ikke ønsker å kommentere på nåværende tidspunkt.