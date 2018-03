Unge spiser mindre fisk enn før – høyere priser kan være årsak

Ragnhild Fimreite, klinisk ernæringsfysiolog, er spesielt bekymret for unge i vekst og kvinner som planlegger å få barn.

Fimreite frykter de går glipp av viktige næringsstoffer som omega 3, jod og vitamin D.

– Vi vet ofte at unge kan ha en utfordring med å dekke vitamin D-behovet, og fet fisk er en god kilde til dette vitaminet, sier Fimreite til NRK.

Vitamin D er blant annet viktig for å utnytte kalsiumet i kosten og styrke skjelettet, opplyser hun.

– Undersøkelser viser også at jod-inntaket er veldig variabelt og lavt hos enkelte grupper, og her er gravide særlig utsatt. Jod er et nødvendig mineral for normal hjerneutvikling hos foster og små barn, legger hun til.

Helsedirektoratets råd er å spise fisk til middag to til tre ganger i uken.

– Vi ser alvorlig på saken

I fjor spiste nordmenn under 49 år 21 prosent mindre fisk enn året før, viser tall som Norges sjømatråd har fått fra analysebyrået GfK

Siden 2012 har nedgangen vært på 29 prosent.

Prisen på fisk økte med 8 prosent i fjor. Det kan være en del av grunnen til at unge spiser mindre av det, mener Line Kjelstrup, teamleder for markedsføring og fiskeriutsending i Norges sjømatråd

ALVORLIG: Line Kjelstrup mener at det er alvorlig for sjømatnæringen at så mange unge ikke spiser fisk. Foto: Kristian Helgesen

– I 2017 hadde vi høye priser på laks, som er favorittfisken til mange nordmenn. Dermed er vi redd for at mange har valgt bort fisk til fordel for farse-produkter som ofte er veldig billig i butikken, sier hun.

En annen faktor som også spiller inn når unge velger bort sjømat er at de ikke vet hvordan de tilbereder det på en spennende måte, mener Kjelstrup.

– De yngre konsulentene har et mindre repertoar og spille på. De ønsker å spise mer sjømat, men de tenker veldig tradisjonelt rundt fiskeretter. De tenker vel en middag med fisk, potet og grønnsaker, vi tror ikke det bilde er fristende nok.

– Veldig trist

Statssekretær i fiskeridepartementet Veronica Pedersen Åsheim (Frp) sier at de jobber aktivt for å få opp sjømatinntaket blant barn og unge.

MER PENGER: Fiskeridepartementet har bevilget 12,6 millioner slik at flere barn og unge får i seg mer fisk. Foto: Privat

– Dette er veldig trist. Vi har iverksatt tiltak for å få opp konsumet, spesielt blant barn og unge.

Fiskeridepartementet ønsker å få opp konsumet med hele 20 prosent for hele befolkningen. I 2018 har de bevilget 12,6 millioner kroner til sjømattiltak rettet mot barn og unge.

De som har mest sjømat på middagsbordet er gruppen over 65 år. De spiser nesten dobbelt så mye sjømat som de yngre gruppene, viser tall fra GfK.