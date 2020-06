– Velgerne bør vite hva Høyre mener når man går til stemmeurnene neste år. Vi bør slå fast at vi er for pensjon fra første krone.

Det sier Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre og medlem i komiteen som skal komme med forslag om partiets program før neste års stortingsvalg. Unge Høyre-lederen er klar på at det fortsatt er partene i arbeidslivet som skal bli enige om lønns- og arbeidsforhold, men mener likevel Høyre bør si hva de mener i saken.

Forslaget er en omfavnelse av en av venstresiden og fagforeningens store kampsaker, en sak moderpartiet Høyre har stemt mot gang på gang i Stortinget. Blant annet i forbindelse med trontaledebatten 2019 og under behandlingen av statsbudsjettet for 2020.

Slår dårlig ut for unge og svake grupper

Dagens pensjonsordning sier at ansatte i det private næringsliv ikke har krav på å få pensjon på inntekten før de:

har tjent mer enn 100.000 kroner.

har fylt 21 år.

har fått mer enn 20 prosent stilling.

– Dagens system slår veldig skjevt ut fordi de som tjener mest også får en uforholdsmessig høy andel av inntekten sin som opptjening til pensjon, sammenlignet med lavtlønnede. Systemet gjør at forskjellen mellom lavt- og høytlønnede, og mellom de som er godt plantet i arbeidslivet og de som ikke er der, forsterkes, sier Bruflot.

Hun sier systemet slår hardest ut for unge og lavtlønte, gjerne kvinner. Bruflot viser til at en person som tjener 200 000 kroner i det private må jobbe halve arbeidsdagen før hen begynner å opptjene pensjon. Én som tjener 750 000 kroner i året vil kun måtte jobbe én time før hen begynner å opptjene pensjon.

Ekstrautgiften for arbeidsgiver blir 2 000 kroner i året per arbeidstaker hvis det blir pensjon fra første krone.

Bruflot mener også at ordningen styrker tanken om at det skal lønne seg å arbeide.

– Vi snakker masse om arbeidslinja. At det må lønne seg å jobbe, at vi må skape mer og inkludere flere. Dette er et insentiv for å jobbe. Hvis det skal lønne seg å jobbe bør det lønne seg fra første time og første krone. Og det bør gjenspeile seg i pensjonen din at du har vært på jobb og hatt arbeid. Jeg mener dette er med på å styrke arbeidslinja, og at det er veldig gode argumenter for at Høyre bør være for dette, sier Bruflot.

Hun tror mange i Høyre vil være enige i forslaget.

Venstresiden jubler og ønsker Unge Høyre velkommen

Forslaget til lederen i Unge Høyre får samtlige partier, fra ytterst til innerst, på venstresiden til å juble.

SØT MUSIKK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper Unge Høyre-lederen får gjennomslag i moderpartiet Høyre for arbeidstakernes skyld. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Dette er søt musikk i mine ører, men kanskje først og fremst for alle arbeidstakere som er lavtlønte og som får en mer rettferdig pensjon enn det vi har i dag. Så jeg vil ønske Høyre velkommen etter hvis de da følger Unge Høyres råd, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han får støtte av Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Hun ønsker lykke til med gjennomslag i Unge Høyres moderparti.

KOMMER MED RÅD: SV-leder Audun Lysbakken mener Sandra Bruflot bør stemme rødgrønt dersom hun vil ha flertall for pensjon fra første krone. Foto: NRK

SV-leder Audun Lysbakken er også positivt overrasket. Han koster på seg å gi Sandra Bruflot et råd på veien dersom hun vil få gjennomført pensjon fra første krone.

– Vi har fått et dramatisk mer urettferdig og usosialt pensjonssystem i Norge. Pensjon fra første krone vil være et første steg til å gjøre det mer rettferdig. Det er altså mange folk i dag som bidrar til samfunnet, som jobber, og som jobber uten å få pensjon for det. Det er kjempeurettferdig og det er en urett vi har tenkt å rette opp i, men jeg tror nok at det beste Sandra Bruflot og andre kan gjøre for å få gjort det, er å stemme frem et rødgrønt flertall ved valget neste år.

Høyre ser frem til debatten internt

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim sitter i Høyres programkomité sammen med Bruflot. Han sier mange i Høyre vil støtte Unge Høyres forslag, men at partiet også er opptatt av at en slik endring må baseres på enighet mellom partene i arbeidslivet.

– Dette grepet, ønsket av arbeidstakerne, vil medføre økte kostnader for arbeidsgiverne. Derfor har det ikke ført frem i tidligere forhandlinger, skriver Soleim i en epost før han fortsetter:

– Om Høyre skulle gå inn for dette mener jeg fortsatt at trepartssamarbeidet må være grunnlaget for når dette blir realisert. Jeg ser frem til at dette blir debattert i forbindelse med programprosessen.