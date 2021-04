Unge får første dose fem uker tidligere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose, opplyser de i en pressemelding.

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-Biontech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år.

Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer.

– Dette betyr at særlig de yngre aldersgruppene får tilbud om første dose tidligere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Det er FHI som har anbefalt endringen, som trer i kraft fra førstkommende mandag.

– Siden første dose gir svært god beskyttelse mot covid-19, mener vi at det er riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig, sier Bukholm.

Får første dose tidligere

ENDRET VAKSINEPRAKSIS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Personer i alderen 18 til 44 år vil, ifølge foreløpige beregninger fra FHI, kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet. Altså i uke 29 (19. – 25. juli) i stedet for i uke 34 (23. – 29. august), skriver regjeringen.

Dersom vaksinene til AstraZeneca og Janssen tas i bruk i Norge i etterkant av fremleggelsen av Vorlands-utvalgets rapport 10. mai, vil det kunne få ytterligere betydning for vaksinasjonstempoet.

Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fått første dose og har fått time til andre dose, beholder timen. Intervallet nå er på seks uker.

– Vi mottok anbefalingen fra Folkehelseinstituttet i dag, og har besluttet å følge den. Når vi øker intervallet, får langt flere vaksine tidligere. Dette vil bidra både til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er ventet at det kommer en ny vaksinekalender i løpet av kort tid.

Vurderer lettelser

FHI ser nå på om folk som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, skal få de samme lettelsene som fullvaksinerte.

– Det er ting vi vurderer nå. Vi tenker at når det er gått tre uker etter første dose for disse mRNA-vaksinene, så har man en veldig god beskyttelse. Man har like god beskyttelse som en fullvaksinering med virus vektor-vaksinene (AstraZeneca og Janssen), sier Bukholm.

Men det er viktig at det har gått tre uker etter dosen, slik at kroppen har opparbeidet immunitet.

– Vi tenker det kan være hensiktsmessig å vurdere å knytte lettelser opp til første dose, gitt at det har gått tre uker, sier Bukholm.

Han vil ikke være spesifikk på aktuelle lettelser, men sier det gjelder alle deler av samfunnet som i dag har restriksjoner eller er lukket.

I dag regnes man som fullvaksinert to uker etter andre dose. Det er også bare de som har fått lettelser, selv om det foreløpig er lite de fullvaksinerte har lov til å gjøre.

Dette blir spesielt avgjørende nå som intervallet mellom de to dosene forlenges.

– At flere får første dose tidligere og at de med én dose kan få lettelser, høres ut som godt nytt?

– Ja, det er godt nytt. Det betyr at vi kommer stadig nærmere målet med å få immunisert en stor del av befolkningen. Og mye nærmere å komme tilbake til et normalt samfunn, sier Bukholm til NRK.