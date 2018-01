Ungdomspolitikere vil ha tiltak for å hindre seksuell trakassering under Arendalsuka

Leder for Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen vil ha trygge rammer for ungdomspolitikerne under Arendalsuka Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Jeg har selv vært på Arendalsuka og sett ting som har vært på grensen til seksuell trakassering sier leder for Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen til NRK.

Hun og resten av lederne i de politiske ungdomspartiene mener det er viktig å tenke forebyggende og skriver i et brev til arrangørene at de vil ha tiltak mot seksuell trakassering.

– Arendalsuka er ett av de få stedene hvor man møter alle fra helt vanlige medlemmer i partiet til statsministeren. Det er mye skjev maktforhold og stort alderspenn. Derfor er det ekstra viktig at Arendalsuka i år tar et grep rundt seksuell trakassering, sier leder for Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen til NRK.



Lederen i unge Venstre, Sondre Hansmark, vil at arrangørene av Arendalsuka skal være proaktive til å forebygge seksuell trakassering. Foto: Unge Venstre

Lederen i unge Venstre, Sondre Hansmark, mener at arrangørene til Arendalsuka selv bør ta et ansvar å komme med forslag til hvordan de skal hindre seksuell trakassering under sine arrangement.

– For oss er det viktig å sørge for at vi kan ha med oss ungdom som kan føle seg trygge på Arendalsuka, sier Hansmark.

Arrangerer møte

Leder for rådet i Arendalsuka, Robert Cornels Nordli påpeker at han ikke kjenner til noen saker eller varsler på seksuell trakassering under arrangementet. Han er glad for at ungdomspartiene tar ansvar og tenker forebyggende.

– Vi synes det er veldig positivt at et samlet korps fra ungdomspartiene har tatt kontakt med oss om dette viktige temaet, sier Nordli.

Leder for rådet i Arendalsuka, Robert Cornels Nordli, sier de som arrangør skal gjøre sitt beste for å tilrettelegge gode tiltak for å forebygge seksuell trakassering under arrangementet. Foto: Svein sundsdal / NRK

Han er også ordfører i Arendal og forteller at arrangørene av Arendalsuka har invitert ungdomslederne til et møte om temaet i januar.

– Det er kjempeviktig at vi har en dialog rundt seksuell trakassering. Jeg håper vi kan tilrettelegge så best som mulig ut ifra arrangementene vi har. Arendalsuka er for alle i alle aldre. Vi ønsker at den folkefesten vi har fått til skal fortsette og at man fortsatt skal gå rundt med et smil rundt munnen og engasjerte folk i gate, sier Nordli.

Arendalsuka 2018 arrangeres i midten av august.

