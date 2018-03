Den unge mannen videochattet med fremmede på nettstedet Chatroulette. Etter hvert kom han i kontakt med en kvinne.

Videochatten fikk fort en seksuell karakter. Kvinnen begynte å utføre handlinger på seg selv.

Den unge mannen gjorde det samme.

Så fikk han en melding i chatten.

«Jeg vil at du skal vite at jeg gjorde opptak av når du *** (Fjernet av NRK.) på kamera.»

«Jeg har hele kontaktlisten din med alle *** (Antallet kontakter fjernet av NRK.) vennene dine på Facebook. Venner og familie. Alle kan få se videoen.»

«Jeg er en profesjonell hacker, og jeg kan gjøre dette med ett klikk.»

Trusselen ble raskt fulgt opp med et pengekrav: Hvis han ville at videoen skulle slettes, måtte han overføre et beløp i titusenkronersklassen til utpresserne. Kravet hadde en kort tidsfrist.

Organiserte kriminelle

NRK har fått gjengitt utpressernes meldinger fra Kripos. De ønsker ikke å dele den unge mannens svar, og gir ingen ytterligere detaljer om alder eller bakgrunn. Til NRK forteller de at de har sett denne fremgangsmetoden for utpressing flere ganger.

Det skjer i sosiale medier som tilbyr videochat. Altså kommunikasjon over internett med lyd og bilde.

Kripos beskriver organiserte kriminelle som jobber metodisk med å presse unge menn for penger. Siden høsten 2017 har Operasjon Malstrøm avdekket flere norske ofre for seksuell utpressing på nett. Alle er menn mellom 15 og 25 år.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Ole Kristian Bjørge sier utpresserne er profesjonelle og organiserte. Kripos har avdekket nærmere hundre potensielle ofre i Norge og utlandet. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

– Vi samarbeider nå med Europol, Interpol og andre land for å avdekke organiserte kriminelle med forgreininger til Europa og Afrika, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge.

Systemet for betaling er også standardisert, og utpresserne benytter seg av pengeoverføringssystemer som Western Union.

Bjørge sier at de seksuelle initiativene kun er en metode for å lokke menn i fella.

– Det de er ute etter, er penger. Det er et økonomisk motiv.

– Gjør som jeg sier. Ellers ødelegger jeg livet ditt

Den unge mannen ba utpresserne om å slette videoen.

Utpresserne ga seg ikke. I stedet sendte de flere trusler.

«Hvis du vil at jeg skal slette videoen, må du gjøre som jeg sier. Ellers ødelegger jeg livet ditt. jeg jobber med å poste videoen på Youtube. Snart sender jeg videoen til alle, så ...»

«vil du at jeg skal stoppe?»

Mannen hadde ikke mulighet til å skaffe pengene innen tidsfristen.

Ifølge Kripos sa den unge mannen til utpresserne at han ville begå selvdrap hvis videoen ikke ble slettet. Likevel fortsatte truslene.

Kort tid etter at han mottok de første truslene, tok mannen sitt eget liv.

Mange ofre

På bakgrunn av denne saken har Kripos startet en større aksjon mot seksuell utpressing på nett. Det er i dag identifisert flere ofre i Norge, og potensielt hundre globalt, der de samme gjerningsmennene står bak.

Likevel er Kripos bekymret for mørketall, og går ut med saken i media i håp om at flere kommer fram når de hører at de ikke er alene. De frykter at ofrene opplever stor skam. Flere ofre de har vært i kontakt med opplever at det er en stor belastning.

– Det at det til og med utløser selvdrap. viser hvor alvorlig dette er. Det går ut over folks psykiske helse. Vi har også indikasjoner på folk som har betalt, men som allikevel tilpasser livet sitt og lever i en evig frykt for at dette skal komme ut, sier Kripos-sjef Kjetil Haukaas.

Politiadvokat Bjørge mener alle må være klar over at dette er en type kriminalitet de rundt oss vil kunne bli utsatt for.

– Vi håper, ved å gå ut på denne måten, å vise at dette er en type kriminalitet som kommer i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Og også vise hvordan våre barn og unge kommuniserer på internett, sier han.

Nå håper han et økt fokus vil gjøre at byrden blir lettere å bære for dem som har blitt utsatt for det.

– Da vil de kanskje kontakte politiet, og søke bistand fra de andre rundt seg.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til de pårørende til den unge mannen. De er gjort kjent med at saken omtales i media, men ønsker ikke å uttale seg.

NRK har kontaktet Chatroulette for kommentar, uten å få svar.