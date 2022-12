– Min forbindelse til Norge, er først og fremst at jeg overlevde. At jeg overlevde mer enn noen kan forestille seg.

Det sier Janai Kagofero. Han ble i 2016 tvangsreturnert til Den demokratiske republikken Kongo der han ble utsatt for tortur og umenneskelig behandling.

I august i fjor fikk han komme tilbake til Norge, etter at norske myndigheter betalte for hjemreisen hans.

Mannens advokat krever nå at Kagofero, som har tre barn i Norge, får innvilget en oppholdstillatelse uten begrensninger.

– Jeg unngikk døden, men ble utsatt for massiv tortur i form av elektriske støt mot kroppen hver morgen og kveld. De forsøkte også å trekke ut neglene mine, forteller Kagofero.

Han sier han ble utsatt for ulike former for tortur og nesten-henrettelser i løpet av det første året han satt fengslet i hjemlandet.

Tvangsreturnert etter ti år i Norge

46-åringen, som er etnisk tutsi fra Den demokratiske Republikken Kongo, har militær bakgrunn og blir omtalt som general. I 2006 kom han til Norge hvor han søkte asyl fordi han fryktet forfølgelse på grunn av sin tilknytning til en opprørsgruppe i landet.

Han fikk avslag på søknaden fordi myndighetene mente det ikke var reell fare for forfølgelse. I 2016 ble han returnert til Kongo, til tross for gjentatte advarsler fra advokaten sin:

– Det var merkelig, og jeg ble svært sjokkert over at Norge, som omtales som en humanitær stormakt, kunne deportere meg, sier han.

I Kongo ble han først holdt fengslet av det hemmelige politiet, før han ble overført til Ndolo-fengselet i hovedstaden Kinshasa, det samme fengselet som nordmennene Moland og French sonet i.

VG har tidligere omtalt saken i forbindelse med en dom Oslo tingrett avsa mot Utlendingsnemnda i 2019.

Henvist til å bo i mottak

Trygve Tveter er Kagoferos advokat, og er sterkt kritisk til norske myndigheters behandling av mannen.

– Veldig mye kan sies i denne saken, men det at Kagofero har fått en tillatelse med slike begrensninger, som gjør at det i dag er lagt opp til at han skal bo i et asylmottak resten av livet, det er nesten ikke til å tro!

STERKT KRITISK: Trygve Tveter er sterkt kritisk til norske myndigheters behandling av mannen, og mener det er uforståelig at han ikke får en oppholdstillatelse uten begrensninger. Foto: Kristine Næss Larsen

Han sier han gjennom flere omgjøringsbegjæringer advarte mot å returnere mannen til Kongo. At Kagofero nå bare har en begrenset oppholdstillatelse som ikke gir rett til bolig eller arbeid, reagerer han sterkt på.

– Når det er fullt mulig å gi han en helt vanlig oppholdstillatelse med alle rettigheter, og hensynet til barna skal være avgjørende. Og i denne saken er det jo hensynet til barna, at de kan få tilbake pappaen sin etter seks år, det er det som er noe av denne sakens veldig viktige side.

Men i et vedtak fra november i år, skriver Utlendingsnemnda at:

«Ved vurderingen av om tillatelsen skal begrenses er hensynet til klagerens barn i Norge vurdert. UNE kan ikke se at hensynet til barnets beste i dette tilfellet kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om tillatelsen bør begrenses, omstendighetene for øvrig i saken tatt i betraktning.»

UNE beklager

– Jeg vil gjerne beklage. Det er sterkt beklagelig at han ble utsatt for tortur og umenneskelig behandling i fengselet, det er noe som ingen skal bli utsatt for.

Det sier Georg Magne Rønnevig, som er enhetsleder i Utlendingsnemnda. Han beklager at Kagofero ble utsatt for tortur, men mener samtidig at nemnda ikke kan lastes for dette alene.

– Det er sterkt beklagelig at det har skjedd. Men det må også forstås på bakgrunn av at han da hadde gitt lite troverdige og også ufullstendige opplysninger om hvem han var og hvilken bakgrunn han hadde. Så det har spilt inn, og vært medvirkende til at det gikk som det gikk, sier han.

BEKLAGER: Enhetsleder i Utlendingsnemnda, Georg Magne Rønnevig, sier det er sterkt beklagelig at mannen ble utsatt for tortur, men mener mannen har gitt ufullstendige opplysninger om seg selv. Foto: Utlendingsnemnda

Ifølge nemnda har Kagofero ikke rett til anerkjennelse som flyktning i Norge, fordi de mener det er alvorlig grunn til å anta at han kan ha medvirket til krigsforbrytelser i Kongo. Selv avviser Janai Kagofero anklagene.

– Jeg er ikke involvert i krigsforbrytelser, vi startet en motstandsgruppe. Er dette måten å ønske meg velkommen hjem på? spør han.

Advokat Trygve Tveter sier dette er noe som har dukket opp i sluttfasen av saken, og varsler at han vil gå til retten dersom UNE ikke gir Kagofero mulighet til å få en bolig.

– Å plassere ham på et mottak i Norge, det går bare ikke an, det er uanstendig, og det skal vi kjempe for alt det er verdt å få endret!

Reagerer med vantro

Stortingsrepresentant for SV, Grete Wold, sier hun reagerer med vantro på at Norge i denne saken innrømmer feil, men samtidig ikke vil rette opp skaden.

– Det er ille at utlendingsmyndighetene har sendt ut en asylsøker, et menneske som har bodd i Norge i 10 år og har mindreårige barn. Når han også deretter utsettes for alvorlig tortur, så er det en selvfølge at Norge tar ansvar og henter han tilbake, sier hun.

Hun vil nå stille spørsmål til justisministeren i Stortinget om hvorfor Kagofero ikke får mulighet til å leve et fullverdig liv i Norge, men trolig må bo i et mottak uten at barna får være med sin far.