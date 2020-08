På to uker ble undervisningen på Universitetet i Oslo digitalisert. En jobb som kanskje ville tatt to år, hvis det ikke var for koronapandemien.

– At universitet klarte å digitalisere alt på to uker synes jeg er ekstremt imponerende og veldig nyttig, sier student på lektorprogrammet ved UiO Sunniva Monclair Bøe.

Sunniva Monclair Bøe var i praksis da alt stengte og måtte avbryte sin obligatoriske praksis. Foto: Marthe Stoksvik Foto: Marthe Stoksvik

Løsningene som ble innført tar de med seg inn i det nye skoleåret.

Det samme gjør flere andre universiteter. NRK har vært i kontakt med ni av de større universitetene i Norge. Alle vil ha økt grad av digital undervisning, de fleste vil kombinere det med fysisk undervising.

– Vi skal ha det så åpent som mulig, men så må vi ha det så lukket som nødvendig, sier rektor ved UiO Svein Stølen.

Det ble lagt ned en utrolig innsats og folk jobbet døgnet rundt for å få alt på plass i vår. Det var morsomt å se, selv om det var både krevende og slitsomt, sier rektor Svein Stølen. Foto: Marthe Stoksvik Foto: Marthe Stoksvik

50/50 digitalt og fysisk

Ved lærerutdanningen på UiO skal halvparten av undervisningen være digital og den andre halvparten fysisk.

– Jeg tenker det er en fin løsning, men jeg skulle ønske vi kunne vært på skolen 100 prosent, sier Bøe.

Det kan ikke være for mange studenter på campus samtidig, derfor må studentene på UiO hjem mellom de digitale og fysiske øktene.

Dørene er merket med inn og ut, slik at studentene ikke møtes i dørene. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

En student kan for eksempel ha en digital forelesning på morgenen, et fysisk seminar midt på dagen og en siste digital forelesning på slutten av dagen.

Studenten må da være hjemme under den første økten, for så å reise til campus for seminaret. Etter det må studenten reise hjem igjen for den siste forelesningen på nett.

– Det er en helt absurd logistikk og vi må være fleksible med tanke på at noen studenter kan få problemer med å rekke hjem i tide, sier Inga Staal Jenset, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Inga Staal Jenset tenker at det neste semesteret kan bli enda mer krevende enn våren. Foto: Marthe Stoksvik Foto: Marthe Stoksvik

Mindre «hands-on»

Noen studenter er avhengig av å møte på campus. Som studentene til Tor Jørgen Almaas, professor ved institutt for biologi på NTNU i Trondheim.

Almaas har et emne med 140 studenter som får en forelesning på campus i uka. Da får de bruke et av NTNUs største auditorier som har plass til over 500 personer.

Auditoriene kan bare være halvfulle og studentene får bruke annethvert sete. Når de skal inn og ut må de bruke ulike dører. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Biologistudentene får også noen fysiske laboratorieøvinger, men ikke like mange som de vanligvis ville fått. De 140 studentene må fordeles over mange og små grupper.

– Vi rekker bare to labøvinger per student. Det er mindre enn halvparten av normalen. Det er klart at det blir mindre hands-on, sier Almaas.

På campus jobbes det hardt for å legge til rette for at studentene kan være der. Lesesalene på universitetene ommøbleres og det merkes nøye hvor studentene kan sitte og ikke. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Digital studiestart og velkomst

Vanligvis ønskes nye studenter velkommen med store seremonier på campus. Men i år skal UiO og NTNU ha velkomsten digital.

UiO åpner skoleåret med en podkast som heter Universitetsplassen. Over tre dager skal aktuelle tema diskuteres direkte fra campus.

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen Sørensen og helsedirektør Bjørn Guldvog er blant gjestene i podkasten.

Studentene må være nøye med å vaske arbeidsplassene etter bruk. Studentene på UiO og NTNU som ønsker å sitte på lesesalene må booke en plass på forhånd, og holde minst en meter avstand. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Annerledes fadderuke

Nye vennskap dannes gjerne under fadderuka, men i år kan det bli krevende når fadderuka begrenses.

– Jeg tror det er viktig å legge terskelen veldig lavt for å sende en venneforespørsel på Facebook eller følge noen på Instagram, bare gjør det med en gang, sier Bøe.

Bøe tror mer enn bare undervisningen blir mer digital. En invitasjon til å være sosial tror hun kan være så mangt nå, det trenger ikke å være på fest.

Det kan være nok bare å sende en snap for å snakke litt, tror Bøe.