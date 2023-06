Undersøking: Fleire unge bedriftseigarar kan kome til å flytte

– Masterutgreiinga vår viser at Noreg har eit utflyttingsproblem. Vi ser ein aukande trend til både kompetanse og kapitalflukt ut av landet, seier masterstudent Balder Belsvik på Noregs handelshøgskole.

Saman med medstudent Erlend Ramberg har Belsvik undersøkt om det er eit problem for Noreg at rike bedriftseigarar forlèt landet.

Masterstudentane har vore i kontakt med 149 formuande nordmenn i Noreg, i tillegg til 20 som har flytta fra landet.

Dei har i tillegg intervjua 19 skatteadvokatar og finansrådgjevarar i samband med oppgåva. Desse har opp gjennom åra sagt at dei har gjeve råd til minst 113 nordmenn som har flytta fra landet.

Konklusjonen teiknar eit dystert framtidsbilete av Noregs evne til å halde på formuande bedriftseigarar, ifølgje studentane.

– Resultatet av undersøkinga er utflyttinga vil akselerere dei næraste to åra, seier Belsvik.

Studiet viser at 60 prosent av dei spurde formuande nordmennene som enno ikkje har flytta, vurderer å forlate Noreg.

UTFLYTTINGSPROBLEM: Masteroppgåva til Balder Belsvik og Erlend Ramberg viser at fleire med formuar kjem til å flytte. Noreg har eit utflyttingsproblem, påpeikar NHH-studentane. Foto: Privat

Masterutgreiinga er tidlegare omtalt i Finansavisen.

Dei formuande bedriftseigarane flyttar særleg til Sveits som er kjende for det låge skattenivået sitt. Fokus på utflyttinga dit har vore stor det siste året, særleg etter at Kjell Inge Røkke i haust fortalde at han flytta til Sveits. Sidan har mange av dei rikaste bedriftseigarane i landet følgt etter og grunngav flyttinga med auken i eigarskatten under Støre-regjeringa.

Regjeringa har redusert aksjerabattar, auka utbytteskatten og formuesskatten.

GUNSTIG SKATT: Sveits har eit lågt skattenivå og derfor flyttar mange formuande nordmenn dit. Særleg har dei flytta til dei vakre områda rundt Lugano og Luzern i alpelandet. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Yngre og mindre rike

Og no er det ikkje berre rike middelaldrande og arvingar som flyttar eller planlegg å flytte.

– Dei som flyttar blir stadig yngre og mindre formuande og det er særleg gründerar i vekstselskap som vil emigrere då dei manglar likvidar til å betale formuesskatten i vekstfasen til selskapet, seier Belsvik.

Rettleiaren til studentane. professor emeritus, Thore Johnsen på Noregs handelshøgskole, meiner studiet tyder på at situasjonen er urovekkjande.

YNGRE: No flyttar dei yngre og mindre rike gründerane ut av landet for å sleppe formuesskatten, kjem det fram i masteroppgåva til Erlend Ramberg og Balder Belsvik. Foto: Privat

– Men eg trur det er rett. Dette har vorte eit problem for Noreg og eit problem som vi må vurdere meir seriøst, seier Johnsen.

– Det er indrefileten av entreprenørar som no flyttar ut av landet. Dette er personar som ikkje har lyst til å flytte ut, men som føler at det er nødvendig av omsyn til bedrifta dei er engasjerte i, seier Johnsen.

PROBLEM: Professor emeritus, Thore Johnsen på Noregs handelshøgskole meiner studiet tyder på at situasjonen er urovekkjande. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Urettferdig skatt

Masteroppgåva viser at bedriftseigarane opplever formuesskatten som urettferdig.

– Om det er overskot eller om det er underskot, så er det stort sett same skatt. Og det kjennest for mange av desse som særleg er engasjert i oppstartsselskap som svært urettferdig, understrekar Johnsen.

– Studiet vårt viser at Noreg har eit problem ein verkeleg må ta på alvor, seier Belsvik.

I Finansdepartementet framhevar statssekretær Erlend Grimstad (Sp) at regjeringa har understreka at dei ikkje planlegg å komme med nye aukar i formuesskatten. Regjeringa håpar at flyttetrenden blant rike i landet skal stoppe.

– Det er fint om folk blir her. Vi trur at dei blir og håpar at dei blir. Vi har også sett at det er mange som investerer i norske verksemder og som trur på Noreg, og derfor har vi rekordhøge investeringar i Fastlands-Noreg, seier Grimstad.

Statssekretæren framhevar at finansieringa av velferdsstaten er eit spleiselag.

– Alle må bidra, også dei som har sterkast rygg. Vi ber lærarar, sjukepleiarar og anleggsarbeidarar, alle andre om å bidra til fellesskapen om å betale skatt. Då må også dei som har best råd bidra, seier Grimstad.