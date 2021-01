Undersøker om dødsfall har sammenheng med koronavaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har tirsdag fått beskjed om at to personer er døde noen dager etter at de har fått vaksine mot korona.

Det skriver Legemiddelverket i en pressemelding. Det skal undersøkes om dette har en sammenheng

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier at det nå er de aller svakeste og mest utsatte, som har alvorlige sykdommer, som vaksineres.

– Da vil det sannsynligvis skje dødsfall tett opp til vaksinasjonstidspunktet. Vi må da vurdere om det er vaksinen som er årsaken til dødsfallet, eller om det er en tilfeldighet at det skjer så kort tid etter vaksinering, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

400 dør i uken

- De fleste bivirkninger oppstår kort tid etter vaksinering, og går over etter noen dager., sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen. Foto: Legemiddelverket

På norske sykehjem dør det om lag 400 personer i uka. Det er ikke klart hvilket sykehjem de to døde bodde på.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet følger nøye med på om dette tallet endrer seg etter at beboere på sykehjem får vaksinen.

Studiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen inkluderer ikke personer over 85 år.

– Derfor vet vi lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste. Vi antar at eventuelle bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper. Dette er noe vi følger nøye med på, sier Madsen.