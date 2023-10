I dag ble det avholdt et nytt fengslingsmøte for den 35 år gamle Jevnaker-mannen som politiet pågrepet den 3. oktober.

Politiet ønsket å forlenge varetektsfengslingen med nye fire uker.

Retten kom derimot til at det ikke var bevismessig grunn til videre fengsling. Mannen er nå løslatt.

– Han blir løslatt umiddelbart. Det kom ikke overraskende ut ifra bevisene, sier mannens forsvarer, Ole Magnus Strømmen, til NRK.

– Bevismessig har det ikke holdt til skjellig grunn. Vi gjorde ingen anstøt om å få ham løslatt før etter han ga forklaring. Nå har han gjort det, og blir løslatt. Han er veldig lettet, og var preget under fengslingsmøtet, sier Strømmen.

35-åringen er en av de fem drapssiktede i saken, og likhet med de andre nekter han straffskyld.

Jevnaker-mannen var ikke fysisk på møtet, men deltok via video fra Agder fengsel. Til stedet i tingretten var Jonas Henriksens familie.

– Vi tar beslutningen til etterretning. Vi visste at denne dagen ville komme og vi har stor tillit til at rettsvesenet gjør en grundig og god jobb, sier stefar Ivar Borgen til NRK.

- Gruer dere til å se ham fri?

– Familien vil synes det er vanskelig og spesielt å eventuelt møte denne mannen. Det vil absolutt være krevende, men det må vi håndtere, sier Borgen.

FRAKTET VEKK: Under pågripelsen på Jevnaker, tok politiet beslag i en bil de knytter til 35-åringen. Foto: Tipser

Møtte Jonas

Politiet har ikke ønsket å kommentere hvilke roller de mener de forskjellige siktede har hatt i saken. Men NRK har i en tid visst om at politiet har vært interessert i et møte mellom 35-åringen og Jonas Henriksen.

Dette møtet skjedde to uker før Jonas ble funnet skutt og drept, og fant sted på en bensinstasjon på Jevnaker, får NRK opplyst.

Møtet fant sted i den samme perioden hvor Jonas Henriksen hadde blitt utsatt for flere tilfeller av hærverk, og til venner skal han ha gitt uttrykk for at han var engstelig i forkant av møtet.

En venn av Jonas skal ha ventet i bilen mens møtet foregikk, får NRK opplyst. Politiet undersøker nå om dette møtet kan settes i sammenheng med drapet.

35-åringen er straffedømt en rekke ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Han pågrepet i sin bolig på Jevnaker, i det politiet beskrev som en planlagt pågripelse.

Kartlegger kontakt

Politiadvokat Tine Henriksen ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger om bensinstasjonsmøtet, men sier at all kontakt mellom Jonas og de siktede er viktig.

– Det er et viktig fokus. Det er helt sentralt for oss å kartlegge mulig kontakt mellom de siktede og Jonas, sier hun.

– Hva slags kontakt har dere avdekket?

– Vi må komme tilbake til hva slags kontakt det eventuelt har vært, sier hun.

Politiadvokat Tine Henriksen er påtaleansvarlig i drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Foto: JON PETRUSSON

Helt sentralt er også hvem som kan knyttes til åstedet.

– Vi har ikke konkludert der, men det er et av hovedspørsmålene. Vi jobber ut fra flere hypoteser om en eller flere personer, der er vi ikke sikre, sier Henriksen.

Parallelt med avhør av siktede, vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser, jobber politiet med tekniske spor.

– For å finne ut hvem som var til stede så er elektroniske enheter viktig, og vi har håp om at info der kan belyse det, sier Henriksen.

Fire av de fem siktede er avhørt. Den 28 år gamle mannen som ble pågrepet først i saken, på Rena, er fortsatt ikke avhørt.

privat Jevnaker-mann (35) Status: Pågrepet i Jevnaker 3. oktober.Siktet for drap eller medvirkning til drap, og er varetektsfengslet i to uker. Erkjenner ikke straffskyld. 35-åringen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet. Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Var varetektsfengslet for to uker, som 5. oktober ble forlenget med fire nye uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.

Reagerte på oppførsel

Det var den 17. august Jonas Henriksen ble funnet drept. I tiden etter skal felles bekjente av Jonas og den siktede 35-åringen ha reagert på oppførselen hans.

Folk i kretsen rundt Jonas oppfattet det som mistenkelig oppførsel.

Mannens forsvarer, Ole Magnus Strømme, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere opplysningene.