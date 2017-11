Undersøkelse: Nær 3.000 kroner per måned skiller dyreste og billigste SFO

I Berlevåg må foreldre betale 850 kroner for en fulltidsplass på en skolefritidsordning (SFO) for et barn, mens foreldre i Rana må ut med 3.742 kroner i måneden, ifølge NTNU Samfunnsforskning.

Instituttet opplyser at 60.000 barn, det vil si 62 prosent av alle elever i 1. til 4. klasse, benytter seg av et kommunalt tilbud som SFO.

Ifølge instituttet er den nasjonale kvalitetssikringen svak og variasjonen stor.

– Ingen konkrete krav

– Det finnes få eller ingen konkrete krav til innhold eller kompetanse hos ansatte, ei heller til prisnivå på tilbudet, heter det i en uttalelse fra NTNU. Derfor vil de nå, sammen med forskere fra Stockholms universitet, kartlegge det norske SFO-tilbudet.

Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle skoler er pålagte å ha et skolefritidstilbud som skal gi barna omsorg og tilsyn.

Tilbudet skal også sørge for at barn med funksjonshemning gis gode utviklingsvilkår.