Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hva har koronaperioden gjort med oss?

15 måneder med smitteverntiltak kan ha skapt varige endringer i vanene våre, viser en undersøkelse Kantar har gjort for NRK. Drøyt 1600 personer har svart.

I undersøkelsen har vi spurt hvordan folk vil opptre når pandemien i hovedsak er over.

Svarene tyder på at nordmenn er innstilt på varige adferdsendringer. Det ligger an til færre klemmer, større avstand og mindre håndhilsing.

Fire av ti sier at de i en eller annen grad vil fortsette å bruke munnbind, også når pandemien er over.

– Som å spytte på gata

Adferdspsykolog Jørgen Dalen er ikke overrasket.

TABU: Adferdspsykolog Jørgen Dalen mener håndhilsing nærmest har blitt tabu, og tror tiden for å ta hverandre i hånda når man møtes er forbi. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Det er flere adferder som nå nesten har blitt tabu. Som å ta hverandre i hånden. Det har nesten blitt som å spytte på gata, mener Dalen.

Selv om mennesker har hilst på hverandre i tusenvis av år, tror Dalen at vi etter pandemien vil lage nye ritualer når vi møter hverandre.

– Håndhilsingens tid er forbi, sier han.

Kantar Koronaundersøkelse for NRK Ekspandér faktaboks Fakta om undersøkelsen:

Intervjumetode: Web-intervju ved utsendelse av SMS Målgruppe: 18 år+, representativt på alderskohorter, kjønn og geografi Utvalgskilde: Kantars befolkningsbase (fra Data Factory) Antall SMS-utsendt: 15 000 med sikte på 1000 intervju Antall intervju i rapport: 1686 (12%) Periode datainnsamling: Torsdag 11.06 - Mandag 14.06.2021 Påminnelser: Ikke benyttet Vekting av data: Vektet representativt på kjønn, 4-delt alder og 4-delt geografi.

Og tallene i NRKs koronaundersøkelse gir ham delvis rett: til sammen svarer 64 prosent av de spurte at de i stor eller noen grad vil unngå håndhilsing, selv når pandemien i hovedsak er over.

Også når det kommer til å klemme venner, tyder tallene på at en del vil være mer kresne.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er spent på om nordmenns klemmetrang vil vende tilbake.

BRÅSTOPP: Pandemien satte en stopper, men det gjenstår å se om nordmenns klemming kommer tilbake, tror assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Ser vi mer enn 10 år tilbake var det ikke like vanlig å klemme alle du møtte. Så har det blitt bråstopp i pandemien og så gjenstår det å se om dette kommer tilbake. Kanskje man bare klemmer de nærmeste, sier Nakstad.

Tror munnbindet ryker

På Jernbanetorget i Oslo har Unni Storset Sætre akkurat gått av toget.

Alle om bord hadde munnbind på, sier hun.

Hun og kusinen Karin Lien tror de vil fortsette med munnbind noen steder, også når det ikke lenger er påbudt.

– Kanskje på trikk og buss og sånt, og i butikker.

Karin Lien (t.v.) og Unni Storset Sætre tror de vil bruke munnbind enkelte steder også når det ikke lenger er påbudt. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Adferdspsykolog Jørgen Dalen tror derimot ikke bruken av munnbind kommer til å henge i så lenge. Der vil gruppepresset slå inn.

– Munnbind er så utrolig synlig. Du blir veldig påvirket av de rundt deg, sier Dalen.

– Så når folk kaster munnbindet så tror jeg det kommer til å akselerere fort og at det blir borte i løpet av rimelig kort tid.

– Hvor mange må kaste munnbindet før mange kaster det helt?

– Det er nok en slags terskelverdi, du må nærme deg halvparten.

I Kantars undersøkelse for NRK svarer 41 prosent av de spurte at de i stor eller noen grad vil fortsette med munnbindbruk.

Nakstad tror rådene om munnbind sannsynligvis vil bli endret etterhvert som smitten faller. Men at noen vil fortsette å bruke det i visse sammenhenger.

– Kanskje vil vi se mer av det, som vi har sett i andre land i verden tidligere, også i Norge.

Men å holde på mange andre smitteverntiltak når pandemien er over, ser Nakstad ikke behov for.

– Når pandemien forhåpentligvis på et tidspunkt er over og vi er helt tilbake til en normal hverdag, så er kanskje det vi står igjen med at vi er flinkere til å være hjemme når vi er syke og ikke sender syke barn i barnehagen.