Undersøkelse: Mange nordmenn bekymret for personvern og sikkerhet på nett

– Sånn grunnleggende sett, tror jeg de færreste er klar over hvor mye de deler, sier direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, til NRK.

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge tror mange ikke tenker over hva slags informasjon de sender fra seg i det daglige. Foto: IKT Norge

Tirsdag markerte Datatilsynet og Teknologirådet den internasjonale personverndagen, der rapporten Personvern 2018 – tillit og følelser med tall ble lagt fram.

I en spørreundersøkelsen gjennomført høsten 2017, ble de spurte bedt om å beskrive hvordan de «opplever sikkerheten og personvernet i produkter koblet til internett i en kjøpssituasjon».

Da svarte 44 prosent at de var bekymret for informasjonssikkerheten og personvernet i slike produkter.

Vanlige apper

Ifølge Ipsos' oversikt for fjerde kvartal i 2017, har over 3,5 millioner nordmenn en Facebook-profil. Litt over millionen færre er Snapchat-brukere, mens 2,2 millioner bruker Instagram.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier til NRK at hvis man tenker ut fra hacking, ville han ikke som bruker vært spesielt bekymret for hvor mye som utleveres gjennom den typen apper.

– Men det er klart at disse appene samler inn mye opplysninger om deg, som da blir brukt til ulike typer formål, sier Thon.

Det kan for eksempel være til markedsføring eller profilering.

– Det er noe man må være klar over når man bruker denne typen apper, fortsetter Thon.

Tidligere i januar viste NRK hvordan det er mulig å kartlegge livet til noen på nett.

Her forklarer vi Marthe Lefsaker Sakrisvold hva slags informasjon vi har klart å hente ut om henne.

Avslørt av treningsapp

De siste dagene har treningsappen Stravas såkalte varmekart fått stor medieoppmerksomhet. På kartet, som er basert på aktivitet mellom september 2015 og 2017, kan man se hvor i verden brukere av appen har registrert trening.

Oppgraderingen fra november i fjor har blant annet fått sikkerhetseksperter til å peke på muligheten for at hemmelige militærbaser kan bli avslørt.

Stravas varmekart har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Foto: Strava heatmap

NRK kunne tirsdag avdekke at en rekke vestlige soldater på oppdrag i Irak og Afghanistan har røpet identiteten sin gjennom treningsappen.

Thon i Datatilsynet mener eksempelet med Strava viser hvor lett ting kan gå galt.

Han mener både tilbyder og bruker må være bevisst på hva slags informasjon som sendes og lagres. Selv om han mener ansvaret er delt, så må forbrukere sette seg inn i hva data om dem brukes til.

– I dag så er ikke det så veldig lett. Hadde jeg lest opp personvernvilkårene til alle de appene du har, eller la oss si 20 av dem, hadde jeg sikkert brukt 25 timer på det, sier Thon.

Strava opplyste at brukere enkelt kan forhindre deling av posisjonen sin ved hjelp av endringer i brukerinnstillingene.