Undersøkelse: Én av seks kvinner seksuelt trakassert

I en ny undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Klassekampen, sier 11 prosent av nordmenn generelt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

Tallene viser imidlertid større variasjoner mellom kjønn og alder.

17 prosent av kvinnene sier de selv har vært utsatt for dette, samtidig som 30 prosent kjenner noen som har det. 4 prosent av mennene har selv blitt utsatt, mot 19 prosent som kjenner noen.

Blant de spurte under 30 år svarer 58 prosent av de verken selv har blitt utsatt for seksuell trakassering eller kjenner noen som har blitt det. I gruppen blant dem over 60 år, svarer 79 prosent det samme.

Daisy Elizabeth Sjursø i Kvinnefronten tror problemet kan være enda større enn det som kommer fram i undersøkelsen.

– Jeg tror mange ikke helt orker å forholde seg til det og tenker at det er noe som alle opplever, og som bare hører med til å være kvinne. Spesielt hører jeg dette fra eldre kvinner, sier hun til avisen.

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier tallet er alvorlig og at hun er glad for at dette temaet kommer på dagsorden, blant annet gjennom #metoo-kampanjen.

Undersøkelsen er gjennomført over telefon i desember, og utvalget består av tusen personer over 15 år.