Saken oppsummert: Ifølge en undersøkelse fra IKT Norge er over halvparten av nordmenn positive til at det offentlige bruker deres helsedata til å trene kunstig intelligente tjenester.

IKT Norge mener det er gledelig at mange ser potensialet i bruk av kunstig intelligens for å forbedre helsevesenet.

Datatilsynet påpeker at mange nordmenn er bekymret for at kunstig intelligens kan utfordre personvernet, men ser også at mange er positive til bruk av helsedata i KI-trening.

Professor Morten Goodwin mener det er viktig at forskere og entreprenører får tilgang på helsedata, og at folk bør være mer redd for å ikke dele data enn for å dele data.

Goodwin påpeker også at mange allerede deler helsedata med store internasjonale aktører, og at det er synd at norske forskere og gründere har vanskelig for å få tilgang på helsedata.

Vil du at det offentlige skal trene kunstig intelligens på dine private helsedata? Gitt debatten rundt Meta sitt ønske om å trene sin KI på brukernes data, skulle man tro at nordmenn var skeptiske også til dette.

Men ifølge en undersøkelse IKT Norge la fram i dag, er nordmenn positive til dette. Ser du bort fra de som ikke har gjort seg opp en mening, synes over halvparten av de spurte det er greit å la det offentlige bruke deres helsedata til å trene kunstig intelligente tjenester.

Positiv til bruk

IKT Norge synes det er gledelig at så mange er positive til å bruke den nye teknologien for å gi et bedre helsevesen.

– Tidligere har vi sett at mange er skeptiske til bruk av kunstig intelligens, men det er bra at folk ser det store potensialet her, sier Øyvind Husby, adm.dir. for IKT Norge.

Øyvind Husby, administrerende direktør for IKT Norge. Foto: IKT Norge / Erik Hansen

– Riktig og trygg bruk av KI kan gi leger og annet helsepersonell kraftige verktøy for å gi oss bedre medisiner og behandling.

Om undersøkelsen Undersøkelsen «IT i praksis» er en årlig, representativ undersøkelse som gjennomføres av konsulentselskapet Rambøll i samarbeid med IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, KS og NTNU. Dette er 17 gang den har blitt sendt ut, og har over 1000 respondenter.



I år var en av spørsmålene: «Det er greit for meg at offentlige myndigheter bruker mine data til å utvikle og forbedre kunstig intelligente tjenester.», og av de som hadde gjort seg opp en mening for eller i mot, var 30 prosent litt eller svært uenige, og 40 prosent litt eller svært positive til dette.

Bekymring for personvern

Seksjonsleder Kari Laumann hos Datatilsynet sier de følger denne utviklingen tett, og synes tallene fra den nye undersøkelsen viser en interessant sammenheng.

– Vi ser fra våre egne undersøkelser at overveldende mange nordmenn er redde for at kunstig intelligens skal utfordre personvernet, ved at informasjon skal bli brukt på en måte de ikke ønsker.

Kari Laumann, seksjonsleder for utredning, analyse og politikk hos Datatilsynet Foto: Ilja C. Hendel

At flere er tydelig positive enn så mange er allikevel er positive til bruk av helsedata i trening av kunstig intelligens, mener hun viser at folk ser mulighetene som ligger i KI:

– Det viser at folk ser potensialet i teknologien, til tross for frykt rundt personvern.

Data bør deles

– Dette er jo svært private data, som kan påvirke muligheten for å få en jobb, dersom man har bestemte helse- eller rusproblemer. Det er gode grunner til å holde helsedata tett til brystet. Samtidig er det fullt mulig å få til deling på en trygg, anonymisert måte, sier Morten Goodwin.

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og synes det er viktig med en optimistisk tilnærming til KI. Foto: John Inge Johansen

Han er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og mener det er svært viktig at forskere og entreprenører får tilgang på data:

– Jeg tror folk bør være mye mer redd for å ikke dele data enn for å dele data, for da blir ikke du med i det treningsopplegget. Framtidens medisiner kommer til å være mye mer tilpasset hver enkelt, og da blir du veldig prisgitt at de som lager medisinene har data på dine plager og sykdommer.

Internasjonale aktører

Han mener også det er et paradoks at vi allerede deler mye helsedata med store, internasjonale aktører.

– I dag er det vanskelig for norske forskere og gründere å få tilgang på helsedata. Det er synd, for da risikerer vi at framtidens helseteknologi kommer fra Facebook eller Google, sier Goodwin.

– Burde folk være bekymret for å dele helsedata?



– Man bør være mye mer optimistisk enn pessimistisk.