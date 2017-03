Det britiske Overhuset stemte onsdag for at regjeringen må garantere EU-borgeres rettigheter i forbindelse med brexit, og sendte dermed statsminister Theresa Mays lovforslag tilbake til Underhuset.

Loven ville gitt May fullmakt til å utløse artikkel 50, som er starten på den formelle utmeldelsesprosessen fra EU.

– Lovforslaget går nå tilbake til Underhuset. De kan endre lovforslaget hvis de vil, men de trenger ikke, og det tror jeg heller ikke de kommer til å gjøre, sier Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til NRK.

– Politisk snubletråd

Han mener dagens avstemning i Overhuset spiller liten rolle for Theresa May når det gjelder det endelige utfallet, men det forsinker prosessen med minst en uke og ødelegger muligheten for å utløse artikkel 50 i forbindelse med EU-toppmøtet 9. mars.

– Overhuset la en politisk snubletråd for May, og det utgjør et lite skår i den politiske Brexit-prosessen. Men May må ikke utløse artikkel 50 på et EU-toppmøte, det kan hun gjøre når hun vil, sier Mustad.

Fram til november trodde Theresa May at hun kunne lene seg på en monarkisk særordning som ville gitt regjeringen mulighet til å kjøre gjennom artikkel 50 uten å ta det innom blant annet Overhuset, forklarer Mustad.

– Dette er et stikk i siden fra Overhuset for å statuere et eksempel på at May ikke kan gå så langt uten å involvere parlamentet.

Departementet som er ansvarlig for brexit kom med følgende uttalelse i etterkant av avstemningen, ifølge BBC:

– Vi er skuffet over at Overhuset valgte å komme med tillegg til et lovforslag som Underhuset stemte for uten endringer.

– Vil ta to år

Selv etter at artikkel 50 er utløst, vil det være utallige hindringer som møter May.

17. oktober sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at han tror det vil ta mer enn to år å bli enige om alle avtaler som skal til for at Storbritannia kan forlate EU.

– Jeg tror ikke at det vil lykkes innen 24 måneder å få tilrettelagt alle avtaler rundt Storbritannias sorti fra EU, sa Juncker under en internasjonal sikkerhetskonferanse i München, og la til at det er over 20.000 lover som må endres i Storbritannia før landet kan forlate unionen.