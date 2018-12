Tidligere i desember ga Klima- og miljødepartementet for første gang tillatelse til lisensfelling av en hel ulveflokk innenfor ulvesona. Nærmere bestemt de to eller tre ulvene kjent som Slettås-reviret i Trysil.

Ole Martin Norderhaug er talsmann for jakten i Trysil. Foto: Joar Elgåen / NRK

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har bedt om midlertidig stans av ulvejakten i Trysil. Men i dag bestemte Oslo byfogdembete at saken først skal behandles i et rettsmøte torsdag 3. januar.

Slettåsflokken skal tas ut, og de over 100 jegerne som har meldt seg vil ikke utsette jakten til etter rettsmøtet, sier talsmann Ole Martin Norderhaug til NRK.

Han ser ingen grunn til å vente til rettsmøtet er gjennomført.

– Det er et lovlig fattet vedtak, og inntil et nytt vedtak er fattet, så forholder vi oss til det, ellers blir det helt håpløst, sier Norderhaug.

– Strider mot allmenne rettsprinsipper

NOAH-leder Siri Martinsen er ikke fornøyd med at ulvejakta starter, før organisasjonens begjæring er behandlet i rettsapparatet.

Leder i NOAH, Siri Martinsen sier de mobilisere til folkemarkering for ulv og ville dyr 12. januar. Foto: Robert Hansen / NRK

– Vi frykter at ulvene i ulvesonen blir skutt før retten i det hele tatt får tatt stilling, og dersom ikke departementet får satt ned foten her, sier hun.

Hun mener at det er gode sjanser for at ulvejegerne kan få skutt noen ulver før NOAHs såkalte midlertidige forføyning blir behandlet 3. januar.

– Det er over 100 jegere som har meldt seg på denne jakten, og man vet hvor ulvene har revir. Vi mener det vil stride mot allmenne rettsprinsipper dersom jakten nå foregår 1. og 2. januar, sier hun.

– Er de innenfor så jakter vi

Talsmann for jakten i Trysil, Ole Martin Norderhaug, forteller at nysnøen som falt i natt gir muligheter for sporing allerede i morgentimene 1. nyttårsdag.

Det er Fellesforeningen for jakt og fiske i Trysil, som har tatt på seg ansvaret med å organisere ulvejakten. Det er mellom 120 og 130 jegere som har fått lisens fra Fylkesmannen til å delta i jakten, men det er ikke sikkert om alle blir sendt ut på jakt.

ULVESONEN MED REVIRER: Figuren viser ulvesonen og 21 revirer. Øverst på karter ser man Slettås-reviret, markert i rødt. Foto: Illustrasjon: André Håker, NRK

Ifølge talsmannen er det gode jaktforhold, og hvis det ikke blir tåke og tettere skydekke kan jakten gjennomføres på vanlig måte i morgen.

– Vet dere hvor ulvene er?

– Nei, men det vi vet er at de har vært innenfor og utenfor ulvesonen i løpet av jula, Hvor de er akkurat nå, vet jeg ikke. Det vet man egentlig ikke før i morgen tidlig. Er de innenfor så jakter vi. Er de utenfor så venter vi, sier Norderhaug.

– Kan ulv bli felt allerede i morgen?

– Det er helt umulig å si, sier han.